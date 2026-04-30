Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Caos Shark
Caos Trapani Calcio
Cartolina da Marsala
Ciclone Harry
Gaza
Gibellina Capitale
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
In vino veritas
La grande sete
La rete di Messina Denaro
Marsala 2026
Referendum sulla giustizia
Scandalo referti
Vinitaly 2026
 
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cronaca

» Meteo
30/04/2026 08:06:00

Meteo. Dal sole alle nuvole. In Sicilia Primo Maggio incerto

https://www.tp24.it/immagini_articoli/30-04-2026/meteo-dal-sole-alle-nuvole-in-sicilia-primo-maggio-incerto-450.jpg

Giornata nel complesso stabile sulla Sicilia, anche se con qualche segnale di cambiamento in arrivo. L’alta pressione garantisce ancora tempo in prevalenza soleggiato, con cieli sereni o poco nuvolosi su gran parte dell’Isola.

 

Qualche addensamento potrà comparire soprattutto sui rilievi e sui versanti tirrenici e ionici, ma senza piogge. Le schiarite saranno ampie soprattutto sulle zone affacciate sul Canale di Sicilia, tra Trapanese e Agrigentino.

Le temperature restano miti, anche se in lieve calo rispetto ai giorni scorsi. Venti moderati: Scirocco sul Canale di Sicilia, Grecale sul Tirreno con mari mossi, mentre lo Ionio resta più tranquillo sottocosta.

 

Primo Maggio: più nubi e qualche pioggia possibile

Per la giornata di venerdì 1 maggio il tempo potrebbe mostrarsi più incerto. Attesa nuvolosità diffusa su buona parte della regione, con la possibilità di deboli piogge soprattutto sui settori centro-orientali e lungo la fascia meridionale, tra Ragusa e Agrigentino.

Si tratterà comunque di fenomeni generalmente deboli e irregolari, senza particolari criticità, ma sufficienti a rendere il clima meno “primaverile” del previsto. Le temperature si manterranno nella media, localmente anche leggermente sotto.

Nel Trapanese, invece, le condizioni dovrebbero restare più favorevoli, con cieli poco nuvolosi e basso rischio di precipitazioni.

 

Weekend: torna il sole, ma sabato ventoso

Già dal pomeriggio del Primo Maggio è atteso un miglioramento, che si consoliderà nel weekend. Sabato e domenica saranno infatti caratterizzati da tempo stabile e soleggiato su tutta la Sicilia.

Da segnalare però una ventilazione sostenuta nella giornata di sabato, che renderà il clima più fresco, nonostante il sole. Domenica invece condizioni più tranquille e temperature in nuova lieve risalita.



Meteo | 2026-04-27 08:27:00
https://www.tp24.it/immagini_articoli/27-04-2026/meteo-sicilia-sole-e-clima-mite-oggi-e-domani-250.jpg

Meteo Sicilia, sole e clima mite oggi e domani 

Giornata senza sorprese sulla Sicilia, dominata dall’alta pressione che garantisce tempo stabile e cieli sereni o al massimo poco nuvolosi su tutto il territorio. Dal mattino alla sera il tempo resterà asciutto ovunque, con ampi...

Native | 25/04/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/24-04-2026/1777023473-0-studio-vira-per-l-agricoltura-siciliana.jpg

Studio Vira per l'agricoltura siciliana

Il settore agricolo siciliano è riconosciuto come strategico per lo sviluppo economico dell’isola. La transizione ecologica e la tutela della sicurezza alimentare hanno determinato un cambiamento significativo nella...







Native | 27/04/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/27-04-2026/1777301389-0-kayak-esordio-stagionale-da-podio-per-la-societa-canottieri-marsala.jpg

Kayak, esordio stagionale da podio per la Società Canottieri...

Native | 25/04/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/24-04-2026/1777023473-0-studio-vira-per-l-agricoltura-siciliana.jpg

Studio Vira per l'agricoltura siciliana

Native | 25/04/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/24-04-2026/1777037272-0-essepiauto-lancia-il-sottocosto-un-auto-elettrica-nuova-a-meno-di-35-000-euro-usato-garantito-da-9-000.jpg

Essepiauto lancia il sottocosto: un'auto elettrica nuova a meno di...