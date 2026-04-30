Meteo. Dal sole alle nuvole. In Sicilia Primo Maggio incerto

30/04/2026 08:06:00

Giornata nel complesso stabile sulla Sicilia, anche se con qualche segnale di cambiamento in arrivo. L’alta pressione garantisce ancora tempo in prevalenza soleggiato, con cieli sereni o poco nuvolosi su gran parte dell’Isola.

Qualche addensamento potrà comparire soprattutto sui rilievi e sui versanti tirrenici e ionici, ma senza piogge. Le schiarite saranno ampie soprattutto sulle zone affacciate sul Canale di Sicilia, tra Trapanese e Agrigentino.

Le temperature restano miti, anche se in lieve calo rispetto ai giorni scorsi. Venti moderati: Scirocco sul Canale di Sicilia, Grecale sul Tirreno con mari mossi, mentre lo Ionio resta più tranquillo sottocosta.

Primo Maggio: più nubi e qualche pioggia possibile

Per la giornata di venerdì 1 maggio il tempo potrebbe mostrarsi più incerto. Attesa nuvolosità diffusa su buona parte della regione, con la possibilità di deboli piogge soprattutto sui settori centro-orientali e lungo la fascia meridionale, tra Ragusa e Agrigentino.

Si tratterà comunque di fenomeni generalmente deboli e irregolari, senza particolari criticità, ma sufficienti a rendere il clima meno “primaverile” del previsto. Le temperature si manterranno nella media, localmente anche leggermente sotto.

Nel Trapanese, invece, le condizioni dovrebbero restare più favorevoli, con cieli poco nuvolosi e basso rischio di precipitazioni.

Weekend: torna il sole, ma sabato ventoso

Già dal pomeriggio del Primo Maggio è atteso un miglioramento, che si consoliderà nel weekend. Sabato e domenica saranno infatti caratterizzati da tempo stabile e soleggiato su tutta la Sicilia.

Da segnalare però una ventilazione sostenuta nella giornata di sabato, che renderà il clima più fresco, nonostante il sole. Domenica invece condizioni più tranquille e temperature in nuova lieve risalita.



