Meteo in Sicilia: 1° maggio instabile: piogge e temporali. Ecco dove

30/04/2026 16:02:00

La festa dei lavoratori, quest’anno, in Sicilia si presenta con un volto decisamente variabile. L’arrivo di aria più fredda dai Balcani porterà un peggioramento delle condizioni meteo proprio nella giornata del 1° maggio, con rovesci e temporali sparsi su buona parte dell’isola.

Mattino variabile, pomeriggio a rischio temporali

Le prime ore della giornata saranno caratterizzate da nuvolosità irregolare soprattutto lungo il versante tirrenico, con qualche pioggia possibile sull’area nord-orientale del Messinese. Ma sarà nel pomeriggio che il tempo mostrerà il lato più instabile: il riscaldamento diurno favorirà la formazione di nubi più compatte nelle zone interne, con rovesci e temporali anche intensi, in particolare tra il Nisseno e il basso Ennese. Non si escludono sconfinamenti verso le coste meridionali. Dalla serata è atteso un graduale miglioramento.

Zone più riparate

Il maltempo colpirà in modo irregolare: le aree del Palermitano e del Trapanese dovrebbero restare più ai margini dei fenomeni, con condizioni generalmente più stabili rispetto al resto dell’isola.

Temperature in calo e venti da nord-est

Si registra un generale abbassamento delle temperature dopo i valori quasi estivi degli ultimi giorni. I venti soffieranno deboli o moderati da nord-est, mentre i mari si presenteranno mossi.

Perché cambia il tempo

Dopo un finale di aprile dominato dall’alta pressione subtropicale e da temperature oltre la media, lo scenario atmosferico è pronto a mutare. L’anticiclone si sposterà verso il nord Europa, lasciando spazio a infiltrazioni di aria fredda in discesa dalla Russia verso i Balcani.

La Sicilia sarà solo lambita da questa circolazione, ma abbastanza da innescare instabilità diffusa. I primi segnali si intravedono già il 30 aprile con temporali di calore sui rilievi, mentre il calo termico sarà più evidente sul versante orientale.

Weekend più stabile, ma più fresco

Dopo il passaggio instabile del 1° maggio, il fine settimana dovrebbe riportare condizioni più stabili su tutta la regione, anche se con temperature più contenute rispetto ai giorni scorsi.



