A Catania il Congresso nazionale 2026 dell'Associazione Codici

30/04/2026 18:20:00

Si terrà a Catania venerdì 15 e sabato 16 maggio il Congresso nazionale 2026 dell’Associazione Codici – Centro per i Diritti del Cittadino, uno dei principali appuntamenti annuali dedicati alla tutela dei consumatori in Italia.

I delegati siciliani

Saranno sei i delegati che rappresenteranno la Sicilia all’assemblea nazionale: gli avvocati Mario Emanuele Campione (Catania), Vincenzo Maltese (Trapani), Marco Baudo (Augusta), Giovanni Crimi (Castelvetrano), insieme a Massimiliano Scalisi, referente dello sportello energia di Catania, e a Manfredi Zammataro, segretario regionale dell’associazione.

Le nomine sono state condivise nel corso dell’assemblea regionale che si è svolta nel pomeriggio, momento di confronto interno e di definizione delle linee di partecipazione al congresso nazionale.

L’allarme sulle truffe

Tra i temi affrontati durante l’incontro regionale, particolare attenzione è stata dedicata al fenomeno delle truffe telefoniche e telematiche, sempre più diffuse e sofisticate a causa dell’evoluzione delle tecnologie informatiche.

Un problema in crescita che colpisce cittadini e consumatori, spesso attraverso raggiri difficili da individuare, e che rappresenta una delle principali sfide per le associazioni impegnate nella difesa dei diritti degli utenti. Il congresso nazionale sarà anche l’occasione per approfondire strategie di prevenzione e strumenti di tutela più efficaci.



