Ciclismo: la Star Cycling Lab protagonista in tre province siciliane

30/04/2026 18:00:00

Il weekend del 25 e 26 aprile resterà impresso nei diari dello Star Cycling Lab (SCL) come una delle prove più corali e intense della stagione. Tra strada e fuoristrada, dalle categorie giovanissimi fino ai master, la squadra ha colorato la Sicilia con le sue iconiche maglie a pois, portando a casa piazzamenti di prestigio e, soprattutto, confermando la solidità del proprio progetto educativo e tecnico.

La due giorni è iniziata sabato 25 con il Memorial Totò Longo, una sfida caratterizzata da percorsi nervosi e arrivi mozzafiato. Nella gara Master, il capitano Ninni Stella è sceso in campo scortato da una "guardia imperiale" d’eccezione: Felice La Grutta, Nicola Eramo e Sergio Signorino. Sulla storica e durissima ascesa di Pianto Romano, la corsa è esplosa. Ninni, pur non sentendosi nella sua giornata più brillante, ha stretto i denti rimanendo agganciato al gruppo di testa di 35 unità, chiudendo con un solido 4° posto (M3). Tra gli Allievi, riflettori puntati su Pietro Bendici. Nonostante un altimetria (90 km e 1250 m di dislivello) non proprio amica delle sue caratteristiche, Pietro ha firmato una "prestazione monster", chiudendo a metà classifica con una grinta che fa ben sperare per il futuro. Negli Esordienti, la pattuglia composta da Francesco Bendici, Manuel Putaggio, Francesco Stabile, Francesco Polizzi e Giuseppe Ampola ha condotto una gara d’attacco, restando compatta fino ai piedi dell'ascesa finale di 4 km. Nonostante il podio sia sfuggito, Francesco Bendici ha strappato un ottimo 8° posto assoluto, confermando la crescita costante del vivaio SCL.

Domenica mattina 26 aprile, mentre la rugiada era ancora fresca, i piccoli Giovanissimi guidati dal tecnico Dario Sessa hanno affrontato la prova XCO a Palagonia. Un’atmosfera di festa e divertimento che ha visto il debutto dei nuovi innesti Clara e Giulio, subito integrati nel gruppo dei "veterani" Antonino, Corrado, Tommaso, Lorenzo e Carlo. Nota di merito per il sempre costante Vincenzo, che ha centrato il 5° posto nella seconda prova di Coppa Sicilia Giovanissimi. Prossima tappa: Agrigento. In contemporanea, a Bisacquino, andava in scena una Mediofondo durissima: 80 km e 1250 metri di dislivello, con una batteria dedicata anche agli allievi. Qui lo Star Cycling Lab ha messo in campo la mossa tattica del weekend. Il tecnico Ninni Stella ha scelto di svestire i panni del DS in ammiraglia per indossare quelli del corridore, correndo al fianco dei suoi Allievi e Juniores (Tancredi Stella, Luciano Munafò, Giulio Mantovani e Salvo Argentino). La scelta si è rivelata determinante. In una gara promiscua contro Under 23 e Master esperti, il gruppo si è selezionato drasticamente sulle prime rampe. A 20 km dal termine, nel gruppetto di testa di quaranta unità, Ninni ha lavorato duramente come gregario di lusso per il giovane Tancredi Stella.

I risultati della tattica:

- Tancredi Stella: 4° assoluto tra gli Juniores in una volata di nervi.

- Ninni Stella: 1° classificato tra i Master (cat. M3), portando a casa una vittoria che premia l'atleta e l'allenatore.

- Pietro Bendici (Allievi): Al secondo giorno di gare consecutivo, Pietro ha scacciato i fantasmi della sfortuna (dopo tre ritiri per guasti meccanici nelle scorse settimane) con una prova convincente che lo rilancia ufficialmente per il prosieguo della stagione.

Il Bilancio della due giorni è di tre province toccate, centinaia di chilometri percorsi e una presenza costante nelle zone alte della classifica. Lo Star Cycling Lab torna da questo weekend con la consapevolezza che il lavoro di squadra e la guida tecnica ravvicinata sono le armi vincenti. Le maglie a pois continuano a correre, a faticare e, soprattutto, a sognare in grande.



