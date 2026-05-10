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» Dalla Regione
10/05/2026 15:00:00

Ciclone Harry e Niscemi, accolte gran parte delle richieste delle imprese per il nuovo avviso

https://www.tp24.it/immagini_articoli/10-05-2026/ciclone-harry-e-niscemi-accolte-gran-parte-delle-richieste-delle-imprese-per-il-nuovo-avviso-450.jpg

La Regione Siciliana ha accolto gran parte delle richieste di modifica, avanzate dagli operatori economici, della nuova misura di sostegno alle imprese colpite dal ciclone Harry e dalla frana di Niscemi, senza necessità di cambiare l'avviso già pubblicato. Attraverso chiarimenti applicativi e semplificazioni procedurali, sarà così più rapido e facile accedere alle agevolazioni del Fondo Sicilia, gestito da Irfis, attraverso la piattaforma per la presentazione delle domande che sarà aperta a breve.

 

«Abbiamo ascoltato il territorio e reso la misura ancora più aderente alle esigenze delle aziende danneggiate – dice il presidente della Regione Renato Schifani – Dopo i primi 15 milioni per l’emergenza, entriamo nella fase della ripartenza con ulteriori 18 milioni e finanziamenti fino a 400 mila euro».

 

Saranno ammesse le spese sostenute dopo l’evento calamitoso anche se antecedenti alla domanda, purché finalizzate alla ripresa dell’attività; prevista, inoltre, la possibilità di rendicontazione finale unica per gli interventi già conclusi e maggiore flessibilità nella gestione dei Sal. Semplificato l’iter istruttorio, con tempi rapidi da parte di Irfis, mentre il merito creditizio sarà valutato in chiave prospettica, considerando la capacità di rilancio dell’impresa. Ammesse anche spese tecniche fino al 4 per cento dell’investimento.

La misura copre fino al 100 per cento degli investimenti: 60 per cento finanziamento a tasso zero e 40 per cento contributo a fondo perduto.



Native | 25/04/2026
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