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Cultura
20/05/2026 13:10:00

Alcamo, Francesca Maccani presenta "Il tuo nome nel bosco" al Castello dei Conti di Modica

https://www.tp24.it/immagini_articoli/20-05-2026/alcamo-francesca-maccani-presenta-il-tuo-nome-nel-bosco-al-castello-dei-conti-di-modica-450.jpg

La scrittrice trentina d'origine e palermitana d'adozione porta ad Alcamo il suo ultimo romanzo Rizzoli: una storia corale ambientata nel Trentino degli anni Sessanta, tra segreti di famiglia e ferite di confine.

Nuovo appuntamento per "Intrecci Narrativi – Libri, Musica e Degustazioni", la rassegna letteraria promossa dall'Associazione per l'Arte che venerdì 22 maggio ospita Francesca Maccani al Castello dei Conti di Modica, in piazza della Repubblica ad Alcamo. L'incontro è in programma alle ore 18:30; a dialogare con l'autrice sarà il direttore artistico della rassegna, Vito Lanzarone.

In precedenza, alle 15:30, Maccani incontrerà gli studenti del Liceo Scientifico "G. Ferro" di Alcamo, nell'ambito del percorso didattico avviato con l'istituto per questa edizione 2026: un progetto che coinvolge i ragazzi nella lettura e nell'approfondimento dei testi degli autori ospiti.

Un romanzo di confini e segreti

Con Il tuo nome nel bosco (Rizzoli), Maccani torna alle radici della sua terra d'origine. La storia è ambientata a Bondone, piccolo paese del Trentino dove nel 1961 il confine è ancora una ferita viva, visibile nella lingua, nei cognomi, nei silenzi. In questa comunità segnata dal lavoro del carbone e da una memoria collettiva che cova sotto la cenere, l'arrivo di Adele — giovane forestiera in cerca di un carbonaio di nome Bortolo — rompe un equilibrio fragile e finisce per portare alla luce una verità sepolta da tempo.

Al centro del romanzo, le donne del paese: Lisa, promessa di Bortolo, che vive Adele come una minaccia; Gianna, donna forte e schiva, che decide di accoglierla. Sullo sfondo, le tensioni politiche degli anni del conflitto etnico in Alto Adige.

L'autrice

Francesca Maccani, trentina di nascita, vive a Palermo dove insegna Lettere nella scuola secondaria. Nel 2018 ha vinto il premio Donna del Mediterraneo con La cattiva scuola, scritto con Stefania Auci. Ha esordito nella narrativa con Fiori senza destino (2019), finalista al Premio Berto. Tra le altre pubblicazioni: Le donne dell'Acquasanta (2023) e Agata del vento (2025).

Musica e degustazione

Come da format della rassegna, la serata sarà accompagnata da musica dal vivo a cura di Francesco Artale, Piero Pigniatiello e Giovanni Drago, e da una degustazione curata dall'Azienda Vitivinicola Del Grillo.

Info

Dove: Castello dei Conti di Modica, piazza della Repubblica, Alcamo Quando: venerdì 22 maggio 2026, ore 18:30 Ingresso: libero

"Intrecci Narrativi" è promossa dall'Associazione per l'Arte (direzione artistica Vito Lanzarone, direzione organizzativa Giuseppe Messana), con il contributo dell'Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana e la collaborazione del Comune di Alcamo, della Libreria Feltrinelli di Palermo, della Libreria del Corso di Trapani, dell'Istituto "G. Ferro" di Alcamo, di BiblioTP – Rete delle Biblioteche della Provincia di Trapani e della Rete dei Festival Letterari del Trapanese.

www.associazioneperlarte.it









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