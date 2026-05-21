Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Caos Shark
Caos Trapani Calcio
Cartolina da Marsala
Ciclone Harry
Gaza
Gibellina Capitale
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
In vino veritas
La grande sete
La rete di Messina Denaro
Marsala 2026
Referendum sulla giustizia
Scandalo referti
Vinitaly 2026
 
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Elezioni

» Amministrative 2026
21/05/2026 09:33:00

Alagna: “La vostra fiducia, senza risparmiarmi mai”.

https://www.tp24.it/immagini_articoli/21-05-2026/1779348964-0-alagna-la-vostra-fiducia-senza-risparmiarmi-mai.jpg

Questa non è stata solo una campagna elettorale. È stata una storia vissuta insieme.


In queste settimane ho riabbracciato vecchi amici e guardato negli occhi nuovi sostenitori. Ho ascoltato giovani, famiglie, persone straordinarie che difendono l'amore per questa terra e che, giustamente, pretendono risposte. 
Ho stretto mani che parlavano da sole. Ho incrociato sguardi carichi di speranza.

 
È verso ognuno di voi che sento il dovere profondo di dedicare ogni mia energia in consiglio comunale. Se mi confermerete la vostra fiducia, lo farò con serietà assoluta, senza risparmiarmi mai. Chi mi conosce sa che sono di poche parole ma che ci sono sempre, nel concreto, quando è necessario.     


La politica, quella autentica, non crea distanza, ma entra nelle case, nelle vite delle persone con rispetto e con umiltà. E lo fa tutti i giorni, non solo nel periodo pre-elettorale. 
 

Domani si chiude la campagna elettorale. Da questo momento la parola torna ai cittadini, che con il proprio voto esercitano il diritto e la responsabilità più alta della vita democratica.

Il voto non è soltanto una croce su una scheda.
È dire: io ci sono. E non restare spettatori.


Domenica e lunedì andiamo tutti a votare. 
Perché il futuro non aspetta. E il momento di sceglierlo è adesso.

***
Per informazioni sugli spazi elettorali riservati alle Amministrative 2026, contatta l’ufficio commerciale di Tp24 al 344 04 29 582 oppure scrivi a elezioni@rmc101srl.it. Contenuto sponsorizzato per scopi elettorali.  









Native | 20/05/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/20-05-2026/1779290126-0-a-favignana-una-lezione-di-legalita-in-piazza-l-arma-dei-carabinieri-incontra-gli-studenti.jpg

A Favignana una lezione di legalità in piazza: l'Arma dei...

Native | 18/05/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/15-05-2026/1778852926-0-marsala-il-campione-del-mondo-di-pasticceria-chiummo-al-liuzza-lab-il-28-maggio.jpg

Marsala, il campione del mondo di pasticceria Chiummo al Liuzza Lab il 28...

Native | 17/05/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/15-05-2026/1778859451-0-campagna-fiscale-2026-al-via-il-caf-uil-trapani-spiega-novita-e-scadenze.jpg

Campagna fiscale 2026 al via: il CAF UIL Trapani spiega novità e...