21 Maggio: Israele umilia gli attivisti, Putin in Cina, Ue cerca mediatori per la pace

21/05/2026 07:06:00

E' il 21 Maggio 2026. Ecco i principali fatti in Italia e nel mondo ed i titoli dei quotidiani.

• Il ministro di estrema destra israeliano Ben Gvir si è fatto filmare mentre umilia gli attivisti della Flotilla – alcuni di loro italiani –, tenuti in ginocchio e bendati. Critiche severe da Mattarella, Meloni ha detto che l’Italia si aspetta delle scuse, la Farnesina ha convocato l’ambasciatore. Anche gli Usa e altri Paesi europei hanno stigmatizzato il comportamento di Ben Gvir, e persino Netanyahu lo ha criticato

• Oggi i fermati italiani della Flotilla dovrebbero rientrare in Italia, per primi il parlamentare del M5s Dario Carotenuto e il giornalista del Fatto Alessandro Mantovani

• Putin è stato ricevuto con calore da Xi in Cina, ma non è stato trovato l’accordo sulla costruzione del gasdotto Power of Siberia 2



• Secondo il Financial Times l’Ue vorrebbe Angela Merkel e Mario Draghi come negoziatori della pace tra Ucraina e Russia

• Il New York Times ritiene che gli Usa avrebbero voluto mettere a guidare la transizione dell’Iran Ahmadinejad, che fu presidente dal 2005 al 2013

• Il Pentagono ha annunciato una riduzione delle brigate di combattimento basate in Europa da quattro a tre

• Gli Stati Uniti hanno incriminato l’ex presidente Raúl Castro (l’incriminazione di Maduro era stata la mossa che aveva preceduto il colpo di Stato in Venezuela)

• Alle Maldive i sub finlandesi hanno recuperato i corpi di Giorgia Sommacal e di Muriel Oddenino, le ultime due partecipanti all’immersione in grotta che erano ancora disperse

• Lo studente della Bocconi che a ottobre fu accoltellato da alcuni coetanei a Milano riportando danni permanenti, durante il processo ha voluto abbracciare gli imputati. L’accoltellatore ha preso 20 anni, il suo amico solo 10 mesi per omissione di soccorso

• Nel fiorentino un ragazzo di 15 anni è stato arrestato per terrorismo. Era già in comunità per lo stesso reato

• La visita dell’indiano Modi a Roma è stata definita «storica» da Meloni. I due hanno visitato il Colosseo di notte, piantato un gelso a villa Pamphilii, e lui ha regalato a lei delle caramelle Melody, cioè con un nome che è la crasi dei loro due nomi

• In Appello è stata confermata la condanna a otto mesi per Andrea Delmastro per aver rivelato informazioni riservate sull’anarchico Cospito

• Dopo le tensioni, stamattina il ministro della Cultura Giuli sarà in visita alla Biennale di Venezia

• Al Festival dell’Economia di Trento il ministro Salvini ha evocato lo spettro delle elezioni anticipate, ma poi ha ritrattato

• L’Emilia-Romagna ha deciso che le scuole primarie potranno riaprire già dal 31 agosto

• Harvard imporrà che i voti «A», cioè i più alti, non potranno essere più del 20 per cento del totale di quelli assegnati

• Oltre all’Italia, ora anche Bosnia, Svizzera e Austria stanno indagando sui cecchini di Sarajevo

• L’epidemia di ebola dal Congo e arrivata in Uganda e l’Oms prevede che «i numeri continueranno ad aumentare»

• A Napoli la Vela Rossa di Scampia, in fase di demolizione, è crollata ripiegandosi su se stessa

• A un secolo dalle leggi fascistissime, Alessandra Mussolini ha vinto il Grande Fratello VIP

• La Grecia non vuole giocare l’amichevole contro l’Italia del 7 giugno perché i giocatori sono quasi tutti delle giovanili

• Darderi ha battuto in due set (7-6, 7-5) Hanfmann, e accede così ai quarti del torneo di Amburgo

• L’ecuadoriano Jhonatan Narváez ha vinto l’11esima tappa del Giro d’Italia, la Porcari-Chiavari di 195 chilometri

• L’Aston Villa ha vinto l’Europa League battendo 3 a 0 il Friburgo

• Sono morti la giornalista Valeria Bertocchi (81 anni), lo scrittore canadese Alan Bradley (88), l’attore italiano George Eastman (82), il detective statunitense Mark Fuhrman (74), lo scrittore Mario Arturo Iannacone (62), la cantante colombiana Totó La Momposina (85), il cantante statunitense Ike Willis (70)

• È morto anche il cane di Putin, un hachiko di 14 anni che gli avevano regalato i giapponesi



Titoli

Corriere della sera: Flotilla, spari e arresti in mare

la Repubblica: Israele spara / sulla Flotilla

La Stampa: Tiro alla Flottilla

Il Sole 24 Ore: Ai, una raffica di Ipo da 4 mila miliardi / tiene alti umore e indici a Wall Street

Il Messaggero: Patto, l’Europa apre all’Italia

Il Giornale: Energia, l’Europa apre / alla proposta italiana / Si tratta sulla flessibilità

Avvenire: Italia al carcere duro

Qn: Modena, non è terrorismo / Ma El Koudri voleva la strage

Il Fatto: Gli si è ristretto il riarmo

Leggo: I ragazzini con il mito di Hitler

Libero: Non è matto

La Verità: Se esci di casa per uccidere cristiani / per i pm non esiste la premeditazione

Il Mattino: Panchine girevoli

il manifesto: Muro di gomma

il Quotidiano del Sud: Accise, taglio verso la proroga

Domani: «Israele spara contro la Flottiglia» / Ma la Ue è muta



