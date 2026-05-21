Salvini a Marsala. Per i Cinque Stelle c'è ... Craxi

21/05/2026 06:00:00

Oggi il ministro alle Infrastrutture Matteo Salvini sarà in Sicilia per un tour legato alle amministrative. Toccherà anche la città di Marsala: alle 13.30, ad aspettarlo alle Saline Genna, ci sarà la candidata sindaca Giulia Adamo.

Il leader del Carroccio, a meno che non arrivi volando come Superman, si accorgerà di cosa significhi viaggiare da una parte all’altra della Sicilia: autostrade degne del terzo mondo, da Messina a Marsala servono più di quattro ore d’auto.

E chissà se il ministro Salvini sa che i tempi in treno dalla stazione di Marsala non sono rapidissimi, soprattutto verso la Sicilia orientale, perché spesso servono più cambi e in alcuni tratti ci sono autobus sostitutivi. Solo qualche esempio:

Da Marsala a Ragusa: circa 10 ore di viaggio, normalmente con 3-4 cambi.

Da Marsala a Catania: il collegamento più veloce impiega circa 8 ore, ma la media reale spesso supera le 10-12 ore.

Da Marsala a Palermo: tra 3 ore e 15 minuti e 3 ore e 40 minuti.

E allora il ministro capirà da sé che il Ponte, per questa terra disgraziata, non è proprio la soluzione. Prima ancora del Ponte sullo Stretto, infatti, è necessario rendere la vita dei siciliani non il Medioevo, ma almeno lontanamente moderna.

E sempre al ministro chiediamo come sia possibile, ancora nel 2026, restare dietro un passaggio a livello per 20 minuti. E la chiamano città europea. Solo sulla carta.

No, Marsala non è la piccola Parigi, come la intende la candidata Adamo. È una città indietro, che non raggiunge standard adeguati proprio sul fronte delle infrastrutture.

Le amministrative diventano così anche un banco di prova per il governo regionale e nazionale: capire se davvero le priorità coincidano con quelle dei cittadini oppure se alcune questioni finiscano sul tavolo soltanto quando servono consenso e visibilità politica.

Il paradosso

Oggi la lista M5S-Avanti PSI a Marsala viaggerà da separata in casa, o forse no.

Due appuntamenti: i pentastellati al bar Romeo, alle 18.30, con la deputata Cristina Ciminnisi e il coordinatore regionale Nuccio Di Paola; il PSI, invece, insieme a Bobo Craxi alle 17.15.

La presenza di Craxi a Marsala per sostenere la lista comune Movimento 5 Stelle e PSI ha inevitabilmente un forte valore simbolico. Perché fino a qualche anno fa sarebbe stato impensabile immaginare i 5 Stelle sullo stesso palco con un cognome che, nell’immaginario collettivo, rappresenta una parte della Prima Repubblica contro cui il movimento di Beppe Grillo ha costruito gran parte della propria identità.

I primi anni del Movimento 5 Stelle erano segnati da una contrapposizione netta ai partiti tradizionali, ai meccanismi di potere della vecchia classe dirigente. E il nome Craxi era uno di quelli più spesso evocati come emblema di una stagione politica che i grillini dicevano di voler superare definitivamente.

Oggi, invece, gli scenari cambiano. A Marsala accade così che il PSI e il M5S condividano un percorso politico e che proprio Bobo Craxi venga chiamato a sostenerlo pubblicamente.

È il segno dei tempi, ma anche della trasformazione profonda vissuta dal Movimento 5 Stelle negli ultimi anni: da forza antisistema a soggetto pienamente inserito nelle dinamiche della politica tradizionale. Un’evoluzione che per alcuni rappresenta maturità politica, per altri una perdita di identità.

Di certo, l’immagine di un esponente socialista legato a una delle famiglie simbolo della Prima Repubblica accanto ai 5 Stelle avrebbe fatto discutere parecchio solo pochi anni fa. E probabilmente continuerà a far discutere anche oggi.

Altri appuntamenti

Oggi alle 18, presso il Giardino di Assud, ci sarà Giuseppe Provenzano per sostenere la candidata Andreana Patti; sempre alle 18 Luigi Marattin sarà al Lido Marina per chiudere la campagna elettorale di ProgettiAmo Marsala.

Alle 17.30 di oggi, il candidato sindaco Leonardo Curatolo, presso il Baglio Baiata Alagna, incontrerà elettori e cittadini.

Le chiusure

Venerdì ultima giornata di campagna elettorale: alle 19.00, in piazza Mameli, Massimo Grillo chiuderà la corsa a sindaco di Marsala. Giulia Adamo e Andreana Patti devono ancora definire.



