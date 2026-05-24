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» Servizi
24/05/2026 17:20:00

Salaparuta, Poste Italiane rinnova l’ufficio postale: al via i lavori del progetto Polis

https://www.tp24.it/immagini_articoli/23-05-2026/salaparuta-poste-italiane-rinnova-l-ufficio-postale-al-via-i-lavori-del-progetto-polis-450.jpg

Partiti a Salaparuta i lavori di ammodernamento dell’ufficio postale di via Lazio, inserito nel progetto “Polis” di Poste Italiane dedicato ai comuni con meno di 15 mila abitanti. L’obiettivo è trasformare gli uffici postali in sportelli multifunzione per facilitare l’accesso ai servizi della Pubblica Amministrazione e ridurre il digital divide nei piccoli centri.

 

Durante gli interventi, la continuità dei servizi sarà garantita da un ufficio postale mobile collocato nella stessa via Lazio. Lo sportello sarà operativo dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 13.45 e il sabato fino alle 12.45.

 

I lavori riguarderanno il miglioramento degli spazi e dell’accoglienza, ma anche l’introduzione di nuovi servizi digitali e amministrativi. Nell’ambito del progetto Polis, i cittadini potranno accedere ai servizi INPS dedicati ai pensionati, ai certificati anagrafici e di stato civile del circuito ANPR, oltre al servizio di richiesta e rinnovo del passaporto.

 

Secondo quanto comunicato da Poste Italiane, al termine dell’intervento — previsto entro la prima metà di luglio — l’ufficio postale di Salaparuta tornerà operativo con i consueti orari e con una gamma più ampia di servizi per i cittadini del territorio.









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