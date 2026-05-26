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Cronaca
26/05/2026 07:06:00

26 Maggio: Venezia rilancia il centrodestra, il Papa e l'IA, via Allegri

https://www.tp24.it/immagini_articoli/26-05-2026/26-maggio-venezia-rilancia-il-centrodestra-il-papa-e-l-ia-via-allegri-450.jpg

E' il 26 Maggio 2026. Ecco i principali fatti in Italia e nel mondo ed i titoli dei quotidiani.

 

• Il centrodestra si tiene Venezia e supera brillantemente lo scoglio del voto amministrativo. Meloni commenta che per il crollo della sua coalizione sarà meglio attendere un’altra occasione, e c’è chi dice che il campo largo sia affogato in Laguna
• La coalizione governativa ha conquistato Reggio Calabria, a Salerno torna trionfante il sindaco-sceriffo De Luca. Il Pd si consola con Pistoia e Mantova. Vannacci a Vigevano tocca il 14 per cento


• In Canada si voterà per una sorta di Brexit: i separatisti della provincia dell’Alberta hanno ottenuto un referendum sulla possibilità di staccarsi dal Canada, e magari diventare un’altra stella per Trump
• Mosca ha invitato diplomatici e altri stranieri a lasciare Kiev, che è stata minacciata di una nuova rappresaglia aerea
• Mentre le trattative con gli Usa sembrano in stallo, il regime degli ayatollah ha sbloccato internet, che era stato bloccato a febbraio subito dopo i bombardamenti americani
• Due attivisti italiani della Flotilla sono stati fermati in territorio libico: erano assieme ad altri otto volontari di varie nazionalità. Verranno tutti espulsi da Bengasi
• A Reggio Emilia è stato arrestato un italo-marocchino di 22 anni sospettato di voler mettere in atto attentati di matrice islamica
• Papa Leone XIV ha presentato la sua prima enciclica, che parla di intelligenza artificiale: scrive che va disarmata e messa a disposizione dell’uomo
• Cinque paesi europei, tra i quali Francia e Italia, hanno chiesto all’Ue una maggior protezione del mercato unico dalle minacce, soprattutto cinesi
• Le prospettive di una tregua in Medio Oriente hanno reso euforiche le Borse. Milano ha chiuso con un record che non toccava da marzo 2000
• Dopo il ferimento di un tifoso bianconero a Torino sono stati arrestati otto ultrà juventini che avrebbero partecipato ai tafferugli del pre partita col Toro
• Dopo la sfumata occasione della Champions, il Milan ha licenziato Allegri e il resto della dirigenza. Il tecnico potrebbe andare al Napoli al posto di Conte. Alla Lazio, invece, approderà Gattuso
• Nel mantovano una ragazza di 19 anni è morta nello scontro della sua auto contro un camion
• A Las Vegas si sono svolte le Olimpiadi aperte ad atleti dopati. In molti casi le gare sono state vinte da sportivi che non avevano fatto uso di sostanze vietate
• A Bali il governo ha chiarito che anche agli influencer, che fanno le vacanze gratis nel Paese in cambio di buone recensioni, verranno applicate le regole che valgono per i lavoratori
• La regina emerita di Danimarca e quella di Svezia sono entrambe ricoverate in ospedale
• Le analisi compiute su due persone ricoverate a Milano hanno escluso che si tratti di ebola
• Le sorelle Gucci sono pronte a un nuovo ricorso contro la madre Patrizia Reggiani, che nonostante sia stata condannata per l’omicidio del loro padre potrebbe ottenere una buona uscita milionaria
• Un gruppo di studenti dell’università di Genova ha chiesto al rettore di reinserire nel portale i nomi della prof e della ricercatrice morte alle Maldive
• La difesa di Andrea Sempio ha depositato una serie di controperizie che dovrebbero scagionare l’indiziato
• Francis Kaufmann, l’omicida di Villa Pamphili, rifiuta i farmaci per i suoi problemi psichici mettendo così a rischio lo svolgersi del processo
• A Carvico un uomo è stato colpito da una fiocina sparata con un fucile da sub: è grave
• Ha confessato in Aula l’uomo accusato dell’omicidio del capo ultrà Vittorio Boiocchi. Il killer avrebbe incassato 15 mila euro
• Al Roland Garros hanno passato il turno Berrettini e Paolini. Oggi è la volta di Sinner, atteso in serata sulla terra rossa di Parigi
• In India tre studenti di 16 anni hanno scoperto che la polvere di semi di tamarindo riesce a eliminare le microplastiche dall’acqua
• È scomparso Toshifumi Suzuki (93 anni), noto per aver introdotto nel suo paese una catena di minimarket di grande successo

Titoli
Corriere della sera: Venezia premia il centrodestra
la Repubblica: Venezia resta a destra
La Stampa: Venezia rilancia Meloni / «Ora la legge elettorale»
Il Sole 24 Ore: Piazza Affari oltre il record storico
Il Messaggero: Venezia resta al centrodestra
Il Giornale: Meloni sta serenissima
Avvenire: Umanità al centro
Qn: Comuni, Merloni supera il test / Delusione per il campo largo
Il Fatto: L’Antimafia querela l’Antimafia
Leggo: «Disamiamo l’Ai, restiamo umani»
Libero: State serenissimi
La Verità: Com’è triste Venezia per il Pd
Il Mattino: Salerno, trionfo De Luca / Venezia al centrodestra
il manifesto: Laguna bluff
il Quotidiano del Sud: Venezia e Reggio C. a destra / De Luca si riprende Salerno
Domani: A Venezia il campo largo affonda / Per battere Meloni serve di più



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