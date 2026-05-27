Controlli dei carabinieri a Castelvetrano: denunce, sequestri e multe per oltre 5 mila euro

27/05/2026 12:00:00

Servizio straordinario di controllo del territorio nel fine settimana a Castelvetrano, dove i carabinieri hanno intensificato le verifiche tra strade, locali ed esercizi commerciali. Nel corso delle operazioni sono scattate denunce per porto abusivo di oggetti atti ad offendere, ricettazione e guida senza patente, con sequestri di veicoli e sanzioni per oltre 5 mila euro.

Nel fine settimana i militari della Compagnia Carabinieri di Castelvetrano, insieme al personale della Compagnia di intervento operativo del 12° Reggimento Carabinieri “Sicilia”, hanno effettuato un servizio straordinario finalizzato alla prevenzione e repressione dei reati e al controllo del rispetto del codice della strada.

Nel corso dei posti di controllo dislocati in diverse zone della città sono stati denunciati tre uomini. Un 23enne è stato trovato in possesso di un tirapugni, immediatamente sequestrato. Un 45enne è stato fermato mentre guidava un’auto senza avere mai conseguito la patente. Denunciato anche un 25enne sorpreso alla guida senza patente di un veicolo risultato poi oggetto di furto.

Complessivamente i carabinieri hanno controllato 12 esercizi commerciali, 34 veicoli e 46 persone, oltre a due soggetti sottoposti a misure cautelari o di prevenzione. Elevate numerose contravvenzioni al codice della strada per un importo superiore ai 5 mila euro, con il sequestro di due mezzi.

Il Comando provinciale dei carabinieri di Trapani ribadisce che i controlli straordinari continueranno anche nelle prossime settimane, soprattutto nei fine settimana e durante eventi particolari, per rafforzare la sicurezza sul territorio e garantire maggiore tutela ai cittadini.



