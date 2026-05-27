Incendio alla Sicily by Car di Carini, il video inchioda tre giovani

27/05/2026 11:45:00

Notte di paura a Villagrazia di Carini, dove un incendio ha devastato il piazzale della sede di Sicily by Car, l’azienda fondata dall’imprenditore Tommaso Dragotto. Il rogo è divampato intorno alla mezzanotte e ha coinvolto oltre venti automobili parcheggiate all’interno dello showroom inaugurato appena poche settimane fa, il 7 maggio scorso. Almeno dieci vetture sono state completamente distrutte dalle fiamme.

Sul posto sono intervenute diverse squadre dei vigili del fuoco, che hanno lavorato per ore per spegnere l’incendio e mettere in sicurezza l’area, situata lungo l’arteria che collega la statale 113 a via dei Pioppi.

Ma con il passare delle ore emergono dettagli che rendono la vicenda ancora più inquietante. Le telecamere di videosorveglianza avrebbero infatti ripreso tre giovani mentre scavalcano la recinzione dello showroom, cospargono di benzina alcune auto e poi fuggono via. Tutto, secondo quanto raccontato dallo stesso Dragotto, sarebbe avvenuto in appena tre minuti.

“Abbiamo visto le immagini dei sistemi di videosorveglianza. Ci sono tre giovani che scavalcano la ringhiera, gettano benzina sulle auto e fuggono via. In tre minuti hanno dato fuoco alle auto”, ha dichiarato l’imprenditore.

Le indagini sono affidate ai carabinieri, che hanno già acquisito i filmati delle telecamere dello showroom per cercare di identificare i responsabili. Al momento non si esclude alcuna pista.

Dragotto, però, respinge qualsiasi ipotesi di pressione o richiesta estorsiva: “Comunque io non mi piego e nessuno è venuto mai a chiedermi qualcosa. Ribadisco, non mi è arrivata alcuna richiesta e se dovesse arrivare non avranno mai nulla. Sono molto sereno e lieto della solidarietà che sto ricevendo in queste ore”.

Sull’episodio è intervenuto anche il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani, che ha espresso vicinanza all’azienda e ai lavoratori coinvolti.

“L’incendio che ha colpito la sede della Sicily by Car desta forte preoccupazione – ha dichiarato Schifani –. Esprimo solidarietà a Tommaso Dragotto e ai lavoratori coinvolti. Auspichiamo che le forze dell’ordine possano fare piena luce sulla dinamica dei fatti nel più breve tempo possibile”.

Anche il sindaco di Palermo Roberto Lagalla ha manifestato solidarietà all’imprenditore e ai dipendenti della società.

“Palermo e il suo territorio non possono accettare alcuna forma di violenza o pressione criminale nei confronti di chi fa impresa, crea lavoro e investe nello sviluppo economico della nostra comunità”, ha dichiarato Lagalla, ricordando anche i precedenti episodi intimidatori che avrebbero interessato l’azienda negli ultimi mesi.

Una vicenda che riporta ancora una volta al centro il tema della sicurezza e delle intimidazioni contro chi investe e lavora in Sicilia. E che adesso attende risposte rapide dagli investigatori.



