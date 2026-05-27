Andreana Patti sindaca, il centrosinistra festeggia: “Segnale forte da Marsala”

27/05/2026 06:00:00

Le reazioni all’elezione di Andreana Patti arrivano dal mondo dei sindacati e dalle segreterie di partito del centrosinistra.

Il Circolo del Partito Democratico di Mazara del Vallo parla di un risultato politico importante, di “un segnale forte per tutto il territorio trapanese: cresce la domanda di una politica seria, concreta, vicina ai bisogni reali delle comunità. A Marsala i cittadini hanno scelto una proposta che ha saputo unire sensibilità diverse attorno a una visione di città moderna, inclusiva e capace di guardare al futuro. Un risultato che conferma il valore del lavoro collettivo svolto dalle forze progressiste, civiche e riformiste che hanno sostenuto questa esperienza”.

Il segretario regionale del PD, Anthony Barbagallo, punta il dito contro il “centrodestra sconfitto e dilaniato”. “In Sicilia ci sono alcuni risultati che definirei straordinari perché arrivano in grossi centri amministrati dal centrodestra. Come ad esempio il successo di Andreana Patti a Marsala, la quinta città per numero di abitanti dopo Palermo, Catania, Messina e Siracusa. Abbiamo ottenuto una riconferma importante a Termini Imerese con Maria Terranova e a Floridia in provincia di Siracusa. Abbiamo vinto anche a Lentini e siamo fiduciosi su Agrigento, dove speriamo nel successo di Michele Sodano già questa notte. Secondo i dati in nostro possesso, inoltre, il Pd raddoppia il numero di consiglieri comunali eletti. Ci sarà tempo per le analisi approfondite e per sviscerare tutti i dati relativi alle liste”.

UDC: “Partito forte”

È Franco Regina, coordinatore provinciale dell’UDC, a parlare degli ottimi risultati ottenuti nelle recenti elezioni amministrative in Sicilia, che confermano come l’Udc sia presente e radicato nei territori. A Marsala il partito di Decio Terrana, coordinatore regionale, raggiunge l’8,25%. Terrana ha sottolineato che “l’Udc continua a dimostrare una presenza radicata e credibile nei territori. I risultati ottenuti premiano il lavoro svolto quotidianamente dai nostri dirigenti, amministratori, candidati e militanti”.

Per Regina i risultati di Marsala indicano che “l’Udc si afferma come primo partito del centrodestra. I cittadini hanno premiato la serietà, la coerenza e la responsabilità politica di un partito che è rimasto al fianco del sindaco uscente Massimo Grillo, con il quale ha condiviso l’attività amministrativa, raccogliendo un ottimo risultato elettorale. I marsalesi hanno riconosciuto questo percorso politico chiaro e coerente, riconfermando i due consiglieri comunali uscenti, Gaspare Di Girolamo e Pino Ferrantelli, con una percentuale di lista superiore all’8,19%, mentre gli altri partiti del centrodestra galleggiano sul 5%. In questi mesi abbiamo fatto un grande lavoro, abbiamo portato avanti le nostre proposte e il risultato che ne è conseguito ne è la prova”.

Falcone (FI): “Piedi per terra”

In partenza per Dublino, dove sarà impegnato in missione con la Commissione Politiche Abitative del Parlamento Europeo, l’eurodeputato Marco Falcone, vice capo delegazione FI nel gruppo PPE, interviene sull’esito delle Amministrative in Sicilia: “Voglio rivolgere i complimenti a tutti coloro che, con il simbolo di partito o attraverso esperienze civiche, si sono spesi per i valori e le proposte di Forza Italia e del centrodestra alle Amministrative siciliane. In tutti i Comuni al voto, la nostra squadra ha dimostrato ancora una volta generosità e capacità di confronto con i cittadini. Ai candidati, ai neo sindaci, ai consiglieri eletti e a quanti hanno dato il proprio contributo in questa competizione va il nostro ringraziamento”.

Per Falcone adesso è tempo di una riflessione seria: “Il messaggio politico che arriva da queste Amministrative deve riportarci tutti con i piedi per terra, per poi guardare avanti con responsabilità. I cittadini ce lo hanno indicato ancora una volta: vengono premiati lo spirito unitario, progetti chiari e candidature credibili e ben radicate, capaci quindi di interpretare le esigenze reali dei territori. Dove queste condizioni si sono realizzate, abbiamo ottenuto risultati importanti. Dove hanno invece prevalso letture parziali, miopie e personalismi, abbiamo lasciato spazio alla crescita degli avversari”.

UIL: sindacato disponibile al dialogo

Il segretario generale della UIL Trapani, Tommaso Macaddino, ha commentato l’esito delle amministrative in provincia di Trapani. Secondo il segretario, le sfide che attendono i nuovi primi cittadini richiedono una visione lungimirante e una stretta collaborazione con le parti sociali: “Marsala, Campobello di Mazara e Gibellina rappresentano snodi cruciali per l’economia del nostro territorio, dal comparto agricolo e vitivinicolo al turismo, fino alla rigenerazione urbana e culturale. Come sindacato delle persone, chiediamo alle amministrazioni di mettere al centro dell’agenda politica la dignità del lavoro, la sicurezza nei luoghi di lavoro e il potenziamento dei servizi sociali”.

Macaddino aggiunge, infine, un invito al confronto: “La UIL è pronta, come sempre, a fare la propria parte. Siamo pronti a confrontarci fin da subito con i sindaci e le loro squadre di governo per costruire percorsi condivisi che portino benefici reali ai lavoratori, ai pensionati, ai giovani e a tutte le persone di questo territorio. Buon lavoro a tutti loro nell’interesse esclusivo delle comunità che sono chiamati a rappresentare”.

Cisl: auguri ai sindaci eletti in provincia di Trapani

La segretaria generale Cisl Palermo Trapani, Federica Badami, ha augurato buon lavoro ai sindaci eletti nei tre comuni al voto del territorio, Marsala, Campobello di Mazara e Gibellina: “Come sempre siamo pronti ad un dialogo costante e partecipativo con le amministrazioni locali, perché un piano di sviluppo si costruisce insieme con la contrattazione sociale e la partecipazione. Bisogna discutere insieme della centralità da assegnare nelle azioni dei primi cittadini alle politiche sociali, abitative, delle misure che contrastino la desertificazione dei comuni, dei provvedimenti che possano incentivare l’occupazione per frenare la fuga dei nostri giovani. Legalità, trasparenza amministrativa sono altre priorità fondamentali, così come snellire la macchina burocratica ed eliminare le lungaggini amministrative insieme alla valorizzazione delle competenze del personale comunale. Tutto questo si costruisce insieme alle parti sociali”.



