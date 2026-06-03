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Cronaca
03/06/2026 16:52:00

Maresciallo di Petrosino salva un passeggero in aereo

https://www.tp24.it/immagini_articoli/03-06-2026/maresciallo-di-petrosino-salva-un-passeggero-in-aereo-450.jpg

Un passeggero perde conoscenza durante l'imbarco, il panico che si diffonde tra i presenti e poi l'intervento provvidenziale di un maresciallo dei Carabinieri originario di Petrosino. È accaduto la sera del 18 maggio scorso a bordo di un volo in partenza dall'aeroporto di Nizza e diretto a Roma.

Protagonista della vicenda è un sottufficiale dell'Arma in servizio presso reparti del Lazio che, pur trovandosi fuori servizio, non ha esitato a intervenire quando il personale di bordo ha lanciato una richiesta di aiuto per un passeggero colto da un improvviso e grave malore.

 

Secondo quanto ricostruito, l'uomo si trovava in stato di incoscienza e presentava una respirazione fortemente compromessa. Valutata rapidamente la situazione, il maresciallo ha iniziato immediatamente le manovre di rianimazione cardiopolmonare, mettendo in pratica le competenze acquisite durante la propria formazione professionale.

 

L'intervento si è rivelato decisivo. Dopo alcuni istanti di massaggio cardiaco, il passeggero ha progressivamente ripreso conoscenza e recuperato la capacità respiratoria, evitando conseguenze che avrebbero potuto essere tragiche.

 

La vicenda è stata resa nota dal Sindacato Italiano Militari Carabinieri (SIM Carabinieri) del Lazio, che ha espresso apprezzamento per il comportamento del collega. "Il suo gesto rappresenta un esempio cristallino di umanità, competenza e dedizione verso il prossimo", hanno sottolineato i rappresentanti regionali del sindacato, evidenziando come il senso del dovere e lo spirito di servizio accompagnino i carabinieri anche al di fuori dell'orario di lavoro.

 

Per la comunità di Petrosino si tratta di una storia che suscita orgoglio. Ma oltre al lieto fine, l'episodio offre anche uno spunto importante di riflessione: conoscere le manovre di primo soccorso può fare la differenza nei primi minuti di un'emergenza. In molti casi, infatti, il tempestivo intervento di una persona preparata può risultare determinante per salvare una vita in attesa dell'arrivo dei soccorsi sanitari.

 

Una lezione che arriva da un episodio avvenuto a migliaia di chilometri da casa, ma che dimostra come preparazione, lucidità e prontezza possano trasformare una situazione drammatica in una storia a lieto fine.



Cronaca | 2026-06-03 10:43:00
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