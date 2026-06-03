Castellammare, Udicon propone il canone concordato con IMU ridotto del 25% 

03/06/2026 20:30:00

Una riduzione del 25% dell’IMU per i proprietari che affittano regolarmente i propri immobili e, allo stesso tempo, una maggiore disponibilità di abitazioni a canoni accessibili per famiglie e lavoratori. È la proposta avanzata dall’Unione Difesa Consumatori (UDICON) di Castellammare del Golfo, che ha chiesto formalmente all’Amministrazione comunale di farsi promotrice della stipula di un accordo territoriale tra le associazioni dei proprietari immobiliari e quelle degli inquilini.

L’obiettivo è rendere applicabili nel territorio comunale i contratti di locazione a canone concordato, uno strumento previsto dalla normativa nazionale che consente ai proprietari di beneficiare di importanti agevolazioni fiscali.

I vantaggi per proprietari e inquilini

Secondo UDICON, l’introduzione del canone concordato rappresenterebbe un’opportunità concreta per il mercato immobiliare locale. Da un lato consentirebbe ai proprietari di ottenere la riduzione dell’IMU e valorizzare immobili oggi inutilizzati; dall’altro garantirebbe agli inquilini la possibilità di accedere ad abitazioni con canoni più sostenibili.

«Si tratta di una misura capace di produrre benefici concreti per tutti – sottolinea l’associazione –. Da un lato si sostengono i proprietari che scelgono la legalità e mettono sul mercato immobili oggi inutilizzati; dall’altro si offre una risposta alle esigenze abitative di famiglie, giovani coppie e lavoratori».

Contrasto agli affitti irregolari

Per UDICON, l’iniziativa potrebbe avere effetti positivi anche sul fronte della legalità, contribuendo a ridurre il fenomeno delle locazioni irregolari e ad aumentare la trasparenza del mercato immobiliare cittadino.

L’associazione evidenzia inoltre come una maggiore offerta di alloggi possa favorire l’equilibrio del mercato e rispondere in maniera più efficace alla crescente domanda abitativa.

L’appello al Comune

UDICON auspica che l’Amministrazione comunale avvii al più presto un confronto con tutte le parti interessate, seguendo l’esempio di numerosi comuni italiani che hanno già adottato questo strumento con risultati positivi.

«Le politiche abitative devono rappresentare una priorità per il futuro della nostra comunità. Agevolare chi affitta regolarmente significa creare opportunità, favorire la coesione sociale e sostenere lo sviluppo del territorio», conclude l’associazione.



