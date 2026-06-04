Effetto Vannacci in Sicilia: il generale scuote il centrodestra

04/06/2026 06:00:00

Il generale Roberto Vannacci è arrivato in Sicilia come un ciclone. Sale gremite, grande partecipazione agli incontri e migliaia di nuove adesioni al suo movimento. Per molti osservatori rappresenta uno dei fenomeni politici del momento, capace di intercettare consensi nell'area del centrodestra, in particolare tra gli elettori della Lega e di Fratelli d'Italia.



Il suo movimento, Futuro Nazionale, sta accelerando la propria organizzazione sul territorio e guarda già alle prossime sfide elettorali, comprese le Regionali siciliane del 2027.

Nel suo tour sull'Isola, Vannacci ha fatto tappa a Catania, Caltanissetta, Palermo, Milazzo e Messina. Ovunque si è presentato ha registrato una forte partecipazione, alimentando quello che molti hanno già ribattezzato "effetto Vannacci". I numeri del movimento sono significativi: circa 82 mila iscritti in tutta Italia e oltre 120 circoli attivi.

Sicilia, il laboratorio politico di Vannacci

Per il generale, ormai protagonista della scena politica nazionale oltre che eurodeputato, la Sicilia rappresenta un vero e proprio laboratorio politico e sociale.

“È da qui che bisogna ripartire”, ha più volte ribadito, indicando come priorità temi quali sicurezza, infrastrutture, lavoro, scuola e immigrazione.

Accanto a lui si registra una presenza crescente di giovani: “Mi seguono perché cercano un futuro diverso”.



Proprio il rapporto con le nuove generazioni rappresenta uno dei punti centrali della sua proposta politica. L'obiettivo dichiarato è quello di superare le tradizionali logiche di partito e offrire risposte concrete a chi ritiene che il cambiamento sia stato troppo spesso promesso e mai realizzato.

Non solo giovani, però. Attorno al movimento si stanno raccogliendo anche categorie professionali, lavoratori e cittadini che si sentono delusi da una politica percepita come distante dai problemi reali. È in questo spazio che Vannacci sta costruendo il proprio consenso.



L'ambizione, ormai, va oltre il ruolo di eurodeputato: il progetto è quello di presentare liste autonome sia alle future elezioni nazionali sia alle competizioni regionali.

A chi sottrae consenso Vannacci?

L'ascesa del generale non sembra incidere sull'elettorato di sinistra. Al contrario, il suo consenso appare destinato a ridisegnare gli equilibri interni al centrodestra.

La Lega è il partito che potrebbe risentirne maggiormente, considerato che proprio nelle sue liste Vannacci è stato eletto al Parlamento europeo. Ma anche Fratelli d'Italia osserva con attenzione il fenomeno, soprattutto in Sicilia, dove negli ultimi appuntamenti amministrativi non sono mancati segnali di difficoltà e tensioni all'interno della coalizione.



Il tour siciliano non è stato soltanto un'iniziativa politica o un momento di ascolto del territorio. È apparso piuttosto come il primo passo di una strategia che guarda alle Regionali del 2027.



Adesso l'attenzione si sposta sull'assemblea costituente del movimento, in programma a Roma il 13 e 14 giugno, e sul rafforzamento dell'organizzazione interna. Intanto, alcune rilevazioni demoscopiche attribuiscono già al progetto politico di Vannacci percentuali vicine al 5%, un dato che, se confermato, potrebbe avere un peso significativo negli equilibri futuri del centrodestra.



