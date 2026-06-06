Dalla Spagna alla Sicilia con 13 chili di cocaina in auto: tre arresti

06/06/2026 11:00:00

Maxi sequestro di droga tra Calabria e Sicilia. La Polizia di Stato ha arrestato tre giovani di Lentini, un uomo di 37 anni e due ragazzi di 23 e 21 anni, accusati di detenzione e trasporto di un ingente quantitativo di cocaina.

L'operazione è stata condotta dagli agenti della Squadra Mobile di Catania e del Commissariato di Lentini, che avevano acquisito informazioni sul rientro nell'Isola di un'autovettura proveniente da Barcellona e sospettata di trasportare sostanze stupefacenti.

I poliziotti hanno individuato il veicolo in Calabria, seguendone discretamente gli spostamenti fino agli imbarcaderi di Messina. Qui l'attenzione degli investigatori è stata attirata dal comportamento sospetto di uno degli occupanti, notato mentre controllava l'area circostante per verificare l'eventuale presenza di forze dell'ordine.

Scattato il controllo, l'auto è stata trasferita negli uffici della Questura di Catania per una perquisizione approfondita. Gli agenti hanno riscontrato alcuni segni di manomissione sulle viti delle portiere posteriori e, dopo ulteriori accertamenti, hanno rinvenuto 12 panetti di cocaina, per un peso complessivo superiore ai 13 chilogrammi, abilmente nascosti all'interno degli sportelli del veicolo.

I tre sono stati arrestati e messi a disposizione dell'autorità giudiziaria. Il giudice per le indagini preliminari ha convalidato gli arresti, disponendo la custodia cautelare in carcere per uno degli indagati, mentre per gli altri due sono state applicate le misure dell'obbligo di dimora e della presentazione periodica alla polizia giudiziaria.



