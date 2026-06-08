Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Caos Shark
Caos Trapani Calcio
Cartolina da Marsala
Ciclone Harry
Gaza
Gibellina Capitale
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
In vino veritas
La grande sete
La rete di Messina Denaro
Marsala 2026
Referendum sulla giustizia
Scandalo referti
Sindaca Patti
Vinitaly 2026
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Economia

» Aeroporto di Trapani
08/06/2026 17:45:00

Aeroporto di Birgi: Ombra ricevuto a Roma dal Capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica

https://www.tp24.it/immagini_articoli/08-06-2026/aeroporto-di-birgi-ombra-ricevuto-a-roma-dal-capo-di-stato-maggiore-dell-aeronautica-450.jpg

Il Presidente Salvatore Ombra e il Direttore Generale Enrico Malato sono stati ricevuti a Roma dal Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica Militare, Gen. Antonio Conserva, presso il Palazzo del Comando dell’Aeronautica Militare. Un incontro che conferma il rapporto istituzionale tra Airgest e il 37° Stormo e l’Aeronautica Militare, con l’obiettivo di rafforzare lo sviluppo e il consolidamento dell’operatività civile dello scalo trapanese.

 

Nel corso del colloquio è emersa una notizia particolarmente attesa per il territorio: l’Aeronautica Militare, nell’ambito dei lavori di ampliamento e manutenzione della pista secondaria dell’aeroporto, provvederà a renderla idonea anche alle attività di volo civile. Un intervento che consentirà di ampliare la capacità operativa dello scalo e garantire maggiore continuità ai collegamenti aerei da e per Trapani-Birgi.

 

“Le parole del Presidente Ombra”: “Siamo veramente onorati di essere stati ricevuti, per la seconda volta nel giro di pochi mesi, dal Gen. Antonio Conserva. Aver avuto conferma che la seconda pista dello scalo V. Florio potrà essere riqualificata anche per le attività civili garantisce continuità operativa alle compagnie aeree, ci permette di mantenere un dialogo sempre attivo con nuovi vettori e, soprattutto, garantisce al territorio il beneficio costante di un’infrastruttura determinante per il suo sviluppo economico. Desidero ringraziare il Gen. Antonio Conserva che, in rappresentanza dell’Aeronautica Militare italiana, ha assicurato ancora una volta sostegno fondamentale e concreto a tutela dell’Aeroporto di Trapani-Birgi e del suo territorio.
Un legame istituzionale solido, al servizio del territorio e del suo futuro.”

 

L’incontro si inserisce in un quadro di collaborazione sempre più stretto tra Aeronautica Militare e gestione civile dello scalo, con l’obiettivo condiviso di valorizzare un’infrastruttura strategica per la Sicilia occidentale.

 









Native | 08/06/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/05-06-2026/1780671804-0-marsala-osteria-siciliando-compie-10-anni-weekend-di-festa-per-il-decennale.jpg

Marsala, Osteria Siciliando compie 10 anni: weekend di festa per il...

Native | 08/06/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/03-06-2026/1780485510-0-guida-completa-alla-manutenzione-dell-auto-cosa-quando-e-perche-si-sostituisce.jpg

Guida completa alla manutenzione dell’auto: cosa, quando e...

Native | 06/06/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/01-06-2026/1780309730-0-un-host-di-marsala-lancia-guesto-it-recensioni-google-e-guida-digitale-gratis-per-4-500-strutture.jpg

Un host di Marsala lancia Guesto.it: recensioni Google e guida digitale...