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Politica
08/06/2026 10:40:00

Fisco, Barbagallo: “Meno sanzioni per errori formali e più rateizzazioni per chi è in difficoltà”

https://www.tp24.it/immagini_articoli/08-06-2026/1780907277-0-fisco-barbagallo-meno-sanzioni-per-errori-formali-e-piu-rateizzazioni-per-chi-e-in-difficolta.jpg

Un fisco più semplice e più giusto, con meno sanzioni per gli errori burocratici e più possibilità di pagare le tasse a rate per chi ha redditi bassi. È questa la proposta lanciata a Palermo da Anthony Barbagallo durante un convegno sulla giustizia tributaria.

Barbagallo ha sottolineato che in Sicilia il sistema fiscale locale presenta molte difficoltà: i comuni hanno spesso poco personale, risorse limitate e servizi digitali non sufficienti. Tutto questo rende più complicata la gestione delle tasse e il rapporto tra cittadini e amministrazione.

 

Problemi nei servizi e nei tributi locali

Secondo il deputato, anche alcune società che gestiscono servizi pubblici – come acqua e consorzi di bonifica – creano problemi ai cittadini, con bollette spesso contestate e difficoltà di dialogo. In molti casi, queste situazioni finiscono in tribunale con tempi lunghi.

 

Le proposte: meno sanzioni e più flessibilità

Barbagallo ha proposto alcune misure principali: ridurre le sanzioni quando si tratta solo di errori formali; rendere più facile la rateizzazione dei debiti fiscali, soprattutto per le famiglie più in difficoltà; rafforzare i diritti del contribuente.

 

Critiche alle “rottamazioni”

Il parlamentare ha criticato anche le continue sanatorie fiscali e rottamazioni delle cartelle. Secondo lui, queste misure rischiano di incentivare alcuni contribuenti a fare ricorsi solo per guadagnare tempo, aspettando nuove agevolazioni.

Questo, ha concluso, finisce per penalizzare chi paga regolarmente le tasse.

 

Obiettivo: un sistema più equo

L’obiettivo, ha spiegato Barbagallo, è arrivare a un sistema fiscale più chiaro, veloce e vicino ai cittadini, che distingua meglio tra errori e vere evasioni.









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