A San Vito Lo Capo il parcheggio sulle strisce blu si paga con il Telepass

09/06/2026 16:00:00

Novità per residenti e turisti che scelgono la località balneare del Trapanese: il pagamento della sosta sulle strisce blu può essere effettuato direttamente dallo smartphone tramite l'app Telepass. Il servizio, realizzato in collaborazione con la società S.I.S. Srl che gestisce la sosta a pagamento nel Comune, è già operativo su tutto il territorio comunale.

L'iniziativa punta a semplificare la gestione dei parcheggi, eliminando la necessità di utilizzare parcometri, monete o carte di credito. Attraverso l'applicazione Telepass, infatti, gli utenti possono avviare e terminare la sosta in pochi passaggi, pagando esclusivamente i minuti effettivamente utilizzati secondo le tariffe comunali vigenti.

Uno degli aspetti più apprezzati del servizio è la flessibilità. L'automobilista può modificare la durata della sosta anche a distanza, prolungandola o interrompendola in anticipo senza dover tornare al veicolo. Inoltre, l'app invia notifiche quando il tempo sta per scadere, riducendo il rischio di sanzioni.

Per utilizzare il servizio non è necessario avere il dispositivo Telepass installato in auto: basta essere clienti Telepass e scaricare l'app. È possibile registrare qualsiasi targa e avviare il pagamento direttamente dal proprio smartphone. Il sistema integra anche la geolocalizzazione, consentendo di individuare facilmente il parcheggio e di visualizzare il percorso più rapido per raggiungere l'auto.

I controlli da parte degli ausiliari del traffico avvengono attraverso la verifica della targa del veicolo, che consente di accertare in tempo reale la regolarità del pagamento.

L'applicazione permette inoltre di consultare lo storico delle soste e scaricare le relative note spese, un'opzione particolarmente utile per professionisti e lavoratori in trasferta.

«Con l'avvio del servizio Strisce Blu nel Comune di San Vito Lo Capo diventa più semplice ed economico parcheggiare, con un vantaggio sia per le persone che per la mobilità urbana», ha dichiarato Aldo Agostinelli. «Grazie alla collaborazione con S.I.S. Srl, questa si aggiunge alle oltre 500 località italiane dove il servizio è già attivo».

L'attivazione del nuovo sistema arriva in vista della stagione estiva, periodo in cui San Vito Lo Capo registra un forte incremento delle presenze turistiche e della domanda di parcheggi. L'obiettivo è rendere più agevole la sosta e contribuire a una gestione più efficiente della mobilità urbana in una delle mete più frequentate della Sicilia occidentale.



