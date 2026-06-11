Gibellina: i lavori del Teatro Consagra dovranno concludersi entro dicembre 2029

11/06/2026 21:10:00

Entro il dicembre 2029 dovranno essere conclusi i lavori di completamento del Teatro progettato da Pietro Consagra, una delle più grandi incompiute della ricostruzione del Belìce e simbolo della città di Gibellina. L'opera, avviata nel 1989 e mai ultimata, potrà finalmente entrare nella fase decisiva grazie al finanziamento ottenuto attraverso il Dipartimento per la Coesione e al progetto di rifunzionalizzazione denominato "Consagra Innovation Hub".

A fare il punto sullo stato dell'iter è l'ingegnere Giuseppe Neri, responsabile dell'Area Tecnica del Comune, che ha illustrato i passaggi necessari per arrivare all'apertura del cantiere e al completamento dell'opera entro la scadenza fissata dai finanziamenti.

Il progetto prevede la trasformazione del teatro in un polo dedicato alla ricerca, alla formazione e all'innovazione applicata alla valorizzazione dei beni culturali. Un intervento che consentirà di recuperare una struttura rimasta incompiuta per quasi quarant'anni e di darle una funzione stabile e produttiva per il territorio.

La vicenda del Teatro Consagra è lunga e complessa. Pensato come una grande "scultura abitabile", senza angoli retti e caratterizzato dalle forme fluide tipiche dell'architettura frontale di Consagra, l'edificio è rimasto per decenni un monumento incompiuto. Negli anni si sono succeduti diversi appalti e interventi parziali che hanno consentito di completarne la struttura e la messa in sicurezza, senza però arrivare alla piena funzionalità dell'opera.

La svolta è arrivata con il progetto "Consagra Innovation Hub", sostenuto dal Comune e dal Parco Scientifico e Tecnologico della Sicilia. Dopo un lungo contenzioso amministrativo, il finanziamento è stato recuperato e oggi l'obiettivo è rispettare il cronoprogramma che impone la conclusione dei lavori entro il 2029.

Per l'amministrazione comunale si tratta di un passaggio strategico non solo per il recupero di una delle opere più rappresentative di Gibellina, ma anche per la creazione di un centro capace di attrarre attività di ricerca, formazione e sviluppo economico, contribuendo al rilancio dell'intero territorio belicino.



