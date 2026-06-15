Sicilia, soldi per le spiagge libere. Tutti i Comuni finanziati, tranne Marsala... 

15/06/2026 06:00:00

Su 82 domande presentate dai Comuni costieri siciliani, 81 sono state ammesse al finanziamento. Tra i beneficiari ci sono Trapani, Mazara del Vallo, Campobello di Mazara, Custonaci ed Erice. Assente Marsala, che non compare nemmeno tra le istanze presentate.

La Regione Siciliana mette sul tavolo quasi 5 milioni di euro per migliorare i servizi nelle spiagge libere. Docce, passerelle, aree gioco, servizi igienici, accessibilità e sicurezza: interventi destinati a rendere più attrattivi i litorali dell'Isola in vista delle prossime stagioni turistiche.

Hanno partecipato praticamente tutti. O quasi.

Secondo il decreto pubblicato dall'Assessorato regionale al Territorio e Ambiente, sono state presentate 82 domande da parte dei Comuni costieri siciliani e ben 81 sono state ammesse a finanziamento. L'unica esclusione riguarda il Comune di Mascali, la cui istanza è arrivata fuori termine.

Tra gli enti finanziati figurano numerosi Comuni della provincia di Trapani. Trapani riceverà 96.840 euro, Mazara del Vallo 148.627 euro, Campobello di Mazara 107.110 euro, Erice 89.704 euro, Custonaci 35 mila euro e Valderice 33 mila euro.

L'assenza che fa rumore

Scorrendo l'elenco delle 82 istanze presentate, però, emerge un dato curioso: Marsala non c'è.

Non è tra i Comuni finanziati. Ma soprattutto non compare nemmeno nell'elenco delle domande presentate.

Questo significa che il Comune lilibetano non avrebbe partecipato al bando regionale che metteva a disposizione risorse per la valorizzazione e il miglioramento dei servizi nelle spiagge libere.

Una circostanza che solleva inevitabilmente alcune domande. Per quale motivo Marsala non ha presentato alcun progetto? Si è trattato di una scelta politica? Di una valutazione tecnica? Oppure di una semplice occasione mancata?

Domande che diventano ancora più rilevanti se si considera che Marsala dispone di decine di chilometri di costa e di numerose spiagge libere che avrebbero potuto beneficiare di interventi per migliorare l'accoglienza dei bagnanti e dei turisti.

Trapani, ad esempio, ha già annunciato con un post come utilizzerà quei soldi: la realizzazione di una spiaggia libera attrezzata lungo il waterfront delle Mura di Tramontana, nel tratto compreso tra Piazza Ex Mercato del Pesce, Bastione Conca e Bastione Imperiale/Sant'Anna.

Anche il Comune di Mazara del Vallo è tra gli enti locali siciliani ammessi al finanziamento regionale destinato alla valorizzazione e al miglioramento dei servizi nelle spiagge libere. A Mazara del Vallo è stato riconosciuto un contributo di 148.627,11 euro, risorse che saranno destinate a interventi per rendere il litorale più accogliente, ordinato, accessibile e sicuro durante la stagione balneare. “Gli interventi – sottolinea il sindaco Quinci - riguarderanno il potenziamento dei servizi igienico-sanitari, la revisione e il miglioramento delle docce, l’installazione di dotazioni per la raccolta differenziata, il rafforzamento dell’accessibilità agli arenili attraverso passerelle e ausili per persone con disabilità, il miglioramento delle aree dedicate ai bambini e agli animali d’affezione, oltre a segnaletica, punti informativi, iniziative di sensibilizzazione ambientale e attrezzature utili a una fruizione più ordinata e sicura degli spazi balneari”.

A Marsala? Nulla.

I soldi per migliorare le spiagge

L'assessore regionale al Territorio e Ambiente, Giusi Savarino, ha definito il provvedimento «un risultato senza precedenti», sottolineando come sia la prima volta che la Regione investe direttamente sulla qualità dei servizi nelle spiagge libere.

Gli interventi finanziabili comprendono aree gioco per bambini, spazi dedicati agli animali domestici, passerelle per persone con disabilità, docce, servizi igienici ecocompatibili e torrette per il salvataggio.

L'obiettivo dichiarato è quello di migliorare la qualità dei litorali siciliani e aiutare i Comuni a conquistare riconoscimenti come Bandiera Blu e altre certificazioni legate alla qualità ambientale e dei servizi.

L'altra assenza eccellente

Se Marsala sorprende perché non ha presentato alcuna domanda, c'è un'altra assenza che non passa inosservata: quella di San Vito Lo Capo.

Anche il celebre Comune turistico del Trapanese non compare tra le 82 istanze presentate.

Due assenze che spiccano in un elenco che comprende praticamente tutti i principali centri costieri dell'Isola.

Per Marsala, però, la questione appare ancora più significativa. Mentre altri Comuni hanno ottenuto fondi regionali per migliorare i servizi ai bagnanti, la città resta fuori da una misura che avrebbe potuto portare nuove attrezzature e interventi lungo il suo vastissimo litorale.

Resta da capire perché. E se qualcuno, a Palazzo VII Aprile, riterrà opportuno spiegarlo ai cittadini.

Qui l'elenco completo dei Comuni che hanno ricevuto il finanziamento.



