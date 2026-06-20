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Sport
20/06/2026 12:30:00

Sicilia Calisthenics Cup: a Marsala nasce la prima competizione ufficiale siciliana

https://www.tp24.it/immagini_articoli/19-06-2026/sicilia-calisthenics-cup-a-marsala-nasce-la-prima-competizione-ufficiale-siciliana-450.jpg

La prima competizione ufficiale di calisthenics in Sicilia nasce esattamente dove questo movimento ha messo radici quasi dieci anni fa, Marsala. Una città che negli ultimi anni ha visto crescere una comunità sportiva giovane, determinata e visionaria, capace di trasformare un’idea in un progetto regionale strutturato e ambizioso. La Sicilia Calisthenics Cup prende forma grazie all’iniziativa di un gruppo di atleti, istruttori e appassionati che hanno deciso di unire competenze, energie e visione. Un gruppo eterogeneo, unito da un obiettivo chiaro, portare il calisthenics siciliano a un livello mai raggiunto prima:

- Emmanuele Vito Cassata — fondatore di Calisthenics Marsala e promotore del progetto
- Antonino Clemente — cofondatore, giudice skills e istruttore Calisthenics Marsala
- Luca Vicari — atleta e collaboratore
- Flavio Geraci — atleta emergente e giudice Endurance
- Simone Buonocore — fondatore di The Athlets of Aries e giudice Endurance
- Salvatore Galfano — atleta marsalese e giudice skills
- Giuseppe Marino — fondatore di Calisthenics Marsala e collaboratore
- Fabio Pace — istruttore Calisthenics Marsala e collaboratore

A settembre prenderà ufficialmente il via la Sicilia Calisthenics Cup, un circuito che vedrà sfidarsi atleti provenienti da tutta l’isola — e non solo — con l’obiettivo di incoronare il Campione Siciliano nelle diverse categorie.

Le tappe previste:

- Marsala — città inaugurale e sede della finalissima
- Giarre (Catania)
- Castelvetrano
- Siracusa

Le discipline in gara:

- Skills — forza, controllo, elementi statici e dinamici
- Endurance — resistenza, ritmo e capacità di mantenere performance elevate

Entrambe le categorie saranno suddivise in livelli di difficoltà, garantendo equilibrio, meritocrazia e competizioni realmente accessibili a tutti i livelli.

La Sicilia Calisthenics Cup non è soltanto una competizione, è un segnale culturale. È la prova che progetti importanti possono nascere dal coraggio e dalla visione di giovani che credono nel proprio territorio. Marsala diventa così non solo punto di partenza, ma cuore pulsante di un movimento sportivo che vuole crescere, strutturarsi e portare il calisthenics al grande pubblico siciliano. Perché spesso le grandi storie iniziano proprio così: dal sogno di chi ha il coraggio di provarci. La Sicilia Calisthenics Cup promette spettacolo, competizione e una finalissima che farà parlare di sé.

Informazioni e regolamento
Per aggiornamenti, regolamento ufficiale e modalità di partecipazione:
- Instagram: __@siciliacalisthenicscup
https://www.instagram.com/siciliacalisthenicscup?igsh=YnI0ampmcjAyOXJk









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