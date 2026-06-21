Erice rafforza il dialogo nel mediterraneo attraverso la ceramica

21/06/2026 00:39:00

Il Comune di Erice conferma il proprio impegno nella valorizzazione del patrimonio culturale e artigianale del territorio attraverso l'adesione al Distretto Produttivo “Ceramiche Made in Sicily”, formalizzata con apposita deliberazione della Giunta comunale, e la partecipazione alla missione istituzionale svoltasi a Rabat, in Marocco, dedicata alla promozione della ceramica artistica siciliana quale strumento di dialogo, cooperazione e sviluppo nel Mediterraneo.

Alla missione hanno preso parte la sindaca Daniela Toscano e l’assessora alla cultura, turismo e internazionalizzazione Rossella Cosentino, insieme ai sindaci e assessori degli altri Comuni partner del Distretto (Burgio, Caltagirone, Santo Stefano di Camastra, Sciacca), ai rappresentanti dello stesso Distretto (presidente Giorgio Vanadia e consulente Francesco Bivona) e ai referenti del mondo della formazione artistica e dell'artigianato ceramico siciliano. Presente anche il vice presidente dell’associazione italiana Città della Ceramica, Claudio Lo Monaco.

L'iniziativa, organizzata dal Distretto “Ceramiche Made in Sicily” con il coordinamento e la collaborazione del Consolato Generale del Regno del Marocco a Palermo, ha consentito di avviare un articolato confronto istituzionale con i principali organismi marocchini impegnati nella tutela e nella promozione dell'artigianato artistico e del patrimonio culturale.

Nel corso degli incontri sono state poste le basi per future collaborazioni finalizzate allo sviluppo di scambi culturali, formativi e commerciali, alla partecipazione congiunta a eventi e manifestazioni internazionali, nonché alla costruzione di percorsi di cooperazione tra istituzioni, scuole d'arte, artigiani e operatori del settore.

Particolare rilievo ha assunto il confronto con la Fondazione Nazionale dei Musei del Marocco, nell'ambito del quale è stata prospettata la realizzazione di un programma di esposizioni incrociate tra Sicilia e Marocco. L'obiettivo è valorizzare la ceramica quale espressione identitaria delle rispettive comunità e promuovere una più ampia conoscenza delle tradizioni artistiche delle due sponde del Mediterraneo.

«L'adesione al Distretto “Ceramiche Made in Sicily” e la partecipazione a questa missione internazionale rappresentano un'importante occasione per rafforzare la presenza di Erice all'interno di una rete di cooperazione che guarda al Mediterraneo come spazio di dialogo e crescita condivisa», dichiara la sindaca Daniela Toscano. «La ceramica, oltre a essere una testimonianza della nostra identità culturale e artigianale, può diventare uno strumento concreto di sviluppo, di promozione territoriale e di costruzione di relazioni istituzionali durature. La valorizzazione di questo patrimonio si inserisce infatti in una più ampia strategia di sviluppo che integra cultura, turismo esperienziale e sostegno alle produzioni artigianali, favorendo la trasmissione dei saperi e l'attrattività del territorio. Un ringraziamento particolare va al Distretto della Ceramica, e alla Console generale del Marocco a Palermo, madame Marjen Nassif per aver dato vita a tutto questo».

«Gli incontri svolti in Marocco hanno evidenziato il grande valore della diplomazia culturale e delle collaborazioni tra territori accomunati da una lunga tradizione artistica», afferma l’assessora alla Cultura, Turismo e Internazionalizzazione Rossella Cosentino. «Per Erice, la partecipazione al Distretto rappresenta un'importante opportunità di crescita e di promozione territoriale. La lavorazione della ceramica costituisce infatti una significativa espressione dell'artigianato artistico locale, capace di coniugare tradizione, creatività e identità culturale. Per Erice si aprono nuove prospettive di confronto, scambio e valorizzazione delle competenze artigianali, con ricadute positive sia sul piano culturale sia su quello turistico, in una dimensione sempre più internazionale».



