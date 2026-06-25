A Castellammare torna la Coast Cup: 250 atleti alla Playa per quattro giorni di beach volley

25/06/2026 15:20:00

Dal 1° al 4 luglio la spiaggia Playa di Castellammare del Golfo tornerà a trasformarsi in una grande arena sportiva a cielo aperto per la 19ª edizione della Coast Cup, la manifestazione di beach volley giovanile riservata alle società affiliate alla Federazione Italiana Pallavolo.

L'evento si svolgerà al lido Peter Pan e vedrà la partecipazione di circa 35 squadre provenienti dalla Sicilia e da altre regioni italiane.

Quattro giorni di sport e spettacolo

Per quattro giornate i campi allestiti sulla sabbia della Playa ospiteranno centinaia di giovani atleti impegnati nelle gare di beach volley 4 contro 4.

La manifestazione è organizzata dalla Nuova Polisportiva Castellammare con il supporto tecnico dell'APD Coast Cup Team e della Kentron Volley Enna, e gode del patrocinio del Comune di Castellammare del Golfo.

Un appuntamento che unisce sport e turismo

“La Coast Cup rappresenta una delle manifestazioni sportive più significative dell'estate castellammarese”, dichiarano il sindaco Giuseppe Fausto e l'assessore allo Sport Giovanni D'Aguanno.

Secondo gli amministratori, l'evento riesce da quasi vent'anni a coniugare la promozione dello sport giovanile con la valorizzazione del territorio, generando importanti ricadute sul piano turistico ed economico.

Una storia iniziata nel 2005

La Coast Cup è nata nel 2005 grazie all'impegno della Polisportiva Castellammare e nel tempo è diventata la manifestazione sportiva più longeva del territorio.

L'appuntamento si è progressivamente affermato come uno degli eventi di riferimento per il beach volley giovanile del Sud Italia, attirando ogni anno squadre e società provenienti da diverse regioni.

Oltre 250 presenze tra atleti e tecnici

Saranno oltre 250 gli accreditati tra giocatori, allenatori, dirigenti e arbitri. A questi si aggiungeranno familiari, accompagnatori e appassionati che seguiranno le gare.

Una presenza significativa che, oltre all'aspetto sportivo, offrirà l'occasione per far conoscere ai partecipanti le bellezze paesaggistiche, culturali ed enogastronomiche di Castellammare del Golfo, confermando il valore della Coast Cup anche come strumento di promozione turistica del territorio.



