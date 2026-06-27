Dal Cretto di Burri alle Egadi: cosa fare nel weekend del 27 e 28 giugno in provincia di Trapani

27/06/2026 06:00:00

Dal Cretto di Burri alle Egadi, passando per Alcamo, Marsala e Buseto Palizzolo: il weekend del 27 e 28 giugno offre un calendario fitto tra teatro, arte contemporanea, musica dal vivo, presentazioni di libri e sport equestre.

Sabato 27 giugno a Gibellina, il Cretto di Burri diventa palcoscenico per «L'Orestea di Gibellina» di Emilio Isgrò: prima nazionale in anteprima alla 45ª edizione delle Orestiadi, nell'anno in cui la città è Capitale italiana dell'arte contemporanea. Isgrò non ripropone lo spettacolo degli anni Ottanta, ma lo riscrive come installazione teatrale sul sudario di cemento bianco che copre le macerie della città distrutta dal terremoto del Belìce. In scena, tra gli altri, Donatella Finocchiaro, Vincenzo Pirrotta e Fabrizio Falco; musica dal vivo di Giovanni Caccamo. Sipario alle 19.30.

Sempre sabato a Gibellina, ma al mattino, il Museo d'Arte Contemporanea "Ludovico Corrao" ospita il convegno «Più rinnovabili per salvare il paesaggio dai cambiamenti climatici» organizzato da Legambiente Sicilia nell'ambito di "Sicilia Carbon Free". Dalle 9.30 alle 13.30, studiosi, amministratori e rappresentanti delle istituzioni discutono di transizione energetica e tutela del territorio. Domenica 28, alle 19, la Chiesa di Santa Caterina a Gibellina Vecchia accoglie invece «Le residenze d'arte nell'anno della Capitale», incontro con artisti e curatori sul ruolo delle residenze artistiche nel percorso di Gibellina 2026.

Il 27 giugno è anche l'anniversario della Strage di Ustica. Marsala ricorda le 81 vittime — tra cui tre marsalesi — con una cerimonia commemorativa alle 19 a Capo Boeo e, alle 21.30 al Baluardo Velasco, la presentazione dell'installazione «I pensieri sospesi» con un momento musicale della cantante Sing.Her. L'iniziativa è promossa da Libera Marsala insieme ad altre associazioni cittadine.

Nel pomeriggio di sabato, sempre a Marsala, le Cantine Storiche Pellegrino ospitano alle 16.30 un convegno sui legami storici tra la Sicilia e la Gran Bretagna: la presenza delle famiglie britanniche, il vino Marsala e l'Archivio Ingham-Whitaker. Serata invece al Baglio Curatolo Arini con "Onda d'estate – Amunì": dalle 19 apertura nella bottaia storica, poi live degli Amunì in corte. Sabato e domenica, alle 21.30, il Teatro Sollima accende le luci su «Circus – Oltre il cerchio di luce» di Carpe Diem Officina Artistica, spettacolo con i giovani artisti della scuola tra coreografie, maschere e un finale corale. Biglietto 10 euro. Domenica 28, al Baluardo Velasco, si presenta invece «Azzurra e Samuel. Memoramore» di Carla Maria Pellegrino (ore 18.30, ingresso gratuito).

Ad Alcamo il weekend si apre sabato con tre appuntamenti in contemporanea alle 18: l'inaugurazione di «Terra di Donna» al MACA, collettiva di 22 artisti sul legame tra identità femminile, paesaggio e memoria (aperta fino al 10 luglio, ingresso libero); la presentazione del romanzo «Nei miei silenzi» di Jasemina Zeqiraj al Castello dei Conti di Modica, con Antonio Pandolfo e Antonio Tagliavia; e sempre al Castello, sabato 27 e domenica 28 alle 20.30, due spettacoli di danza della scuola Danzarkè al Teatro Cielo — «Le quattro stagioni» sabato e «Coppélia» domenica.

Alle isole Egadi, domenica 28 giugno alle 21.30, l'Ex Stabilimento Florio a Favignana apre il FestivalFlorio 2026. Ad inaugurare la rassegna — in programma fino al 5 luglio tra Favignana, Marettimo e Levanzo — è Leo Gullotta, che riceverà il Premio Favignana per il Teatro. Nei giorni successivi saliranno sul palco, tra gli altri, Carlotta Proietti, Sergio Baietta, Raphaela Gromes, Marco Morricone e Giovanni Allevi. Ingresso libero.

A Buseto Palizzolo, infine, il Centro Ippico Pietra dei Fiori ospita sabato e domenica la prima edizione della Segesta Horse Cup: finali del Campionato Regionale Fitetrec-Ante nelle discipline del turismo equestre, trekking a cavallo verso l'area archeologica di Segesta e, domenica, premiazioni e Trofeo finale. Ingresso libero.



