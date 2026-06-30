Marsala, incendio Sarco: revocate alcune misure. Patti chiede aiuti alla Regione

30/06/2026 10:39:00

Nuovo provvedimento della sindaca Andreana Patti sulle conseguenze dell’incendio all’azienda Sarco di Marsala. L’ordinanza contingibile e urgente recepisce le ultime indicazioni dell’Asp di Trapani, formulate sulla base dei monitoraggi effettuati da Arpa Sicilia.

Alla luce dei risultati delle analisi, vengono revocate le misure non più necessarie. Restano invece temporaneamente in vigore alcune prescrizioni precauzionali per il comparto zootecnico, in attesa degli esiti dei campionamenti del terreno.

La richiesta di aiuti alla Regione

Il Comune ha trasmesso all’assessorato regionale dell’Agricoltura e al Dipartimento regionale della Protezione civile una richiesta di intervento urgente a sostegno delle aziende zootecniche ancora interessate dalle limitazioni.

Nella nota la sindaca Patti segnala la difficile situazione economica degli allevatori, costretti da giorni ad acquistare foraggi provenienti da altri territori, con costi sempre più pesanti.

Il Comune chiede alla Regione una prima dotazione straordinaria di 50 mila euro per garantire liquidità alle aziende in questa fase emergenziale.

“La tutela della salute pubblica resta la nostra priorità assoluta – afferma la sindaca Andreana Patti – ma è altrettanto doveroso sostenere gli allevatori che, con grande senso di responsabilità, stanno rispettando prescrizioni particolarmente gravose nell’interesse dell’intera comunità. Confidiamo in un rapido intervento della Regione Siciliana affinché nessuna azienda venga lasciata sola”.

L’Amministrazione continuerà a seguire l’evoluzione della situazione insieme ad Arpa Sicilia, Asp di Trapani e Regione Siciliana. Le prossime decisioni dipenderanno dagli esiti delle analisi sui campioni di terreno.

Il grazie ai volontari del canile

La sindaca Patti ha incontrato anche le associazioni che, dopo l’incendio alla Sarco, si sono attivate per il trasferimento dei cani ospitati nel vicino canile comunale.

Al canile erano presenti Rosa Errera dell’associazione Randagi del Sud, Manuela Canale dell’Enpa, Natalia De Vita della Lega del Cane e Gloria Genna dell’Oipa. La sindaca ha consegnato loro il gagliardetto istituzionale, ringraziandole per il lavoro svolto durante l’emergenza. Un ringraziamento è stato rivolto anche a Dog Land Park, che ha accolto alcuni cani nella struttura di contrada Colombaia Lasagna.

“Oggi, oltre al mio ringraziamento a nome della città di Marsala, è anche un momento di confronto su come migliorare la struttura e assicurare un servizio più efficiente. La vostra disponibilità nel corso dell’emergenza causata dal rogo nella vicina azienda Sarco è stata encomiabile. Si è vista la passione e l’impegno che mettete nel vostro lavoro”, ha detto Patti.

La sindaca ha poi visitato le aree destinate agli animali insieme ai volontari, con l’assessore Daniele Nuccio, il dirigente Pier Benedetto Mezzapelle e la funzionaria Silvia Catalano.

Tra le criticità emerse c’è anche la strada di accesso al canile. L’obiettivo dell’amministrazione è migliorare la struttura e renderla più accogliente.

“Questo canile vive grazie a persone sensibili come voi – ha aggiunto Patti – ed è insieme a voi che questa Amministrazione vuole avviare un percorso per migliorare la cura degli animali che ospitiamo”.

La sindaca ha concluso indicando un ulteriore obiettivo: rendere il canile un luogo aperto e visitabile da famiglie e bambini, così da incentivare le adozioni.



