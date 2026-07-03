Pantelleria piange Claudio Busetta. Ex assessore, anima del mondo agricolo e del volontariato

03/07/2026 15:22:00

Pantelleria è in lutto per l'improvvisa scomparsa di Claudio Busetta, figura molto conosciuta e stimata dell'isola, venuto a mancare nella mattinata di oggi, probabilmente a causa di un malore. La notizia ha rapidamente fatto il giro della comunità, suscitando profondo cordoglio tra istituzioni, associazioni e cittadini.

Per molti anni Busetta ha lavorato presso la Condotta Agraria, mettendo competenza e profonda conoscenza del territorio al servizio di agricoltori, viticoltori e aziende agricole pantesche. Anche dopo il pensionamento aveva continuato ad aiutare tanti cittadini, soprattutto gli anziani, nelle pratiche legate al settore agricolo.

Il suo impegno si è esteso anche alla vita pubblica dell'isola. È stato consigliere comunale e assessore, oltre a ricoprire la carica di presidente del Circolo Kohoutek di Tracino. Faceva inoltre parte del Consiglio del Parco Nazionale Isola di Pantelleria, incarico ricevuto durante l'amministrazione Campo e confermato dall'attuale sindaco Fabrizio D'Ancona.

Il sindaco Fabrizio D'Ancona e l'Amministrazione comunale hanno espresso il loro cordoglio ricordandolo come «una figura molto conosciuta e stimata dalla comunità pantesca», rivolgendo la vicinanza dell'intera comunità ai familiari.

Profondo il ricordo anche dell'ex sindaco Vincenzo Campo: «Claudio era tra i migliori panteschi che abbia conosciuto. Disponibile con tutti, continuava ad aiutare gli anziani nelle pratiche agrarie. Era una persona buona, è stato assessore ed era tra i migliori calciatori che l'isola abbia prodotto. Amico di tutti, esempio per tanti. Mi mancherà molto».

Anche il Vespa Club Pantelleria, di cui Busetta era socio storico, ha deciso di annullare tutte le manifestazioni previste per il fine settimana in segno di lutto. Il presidente Giovanni Pavia lo ha ricordato come «un uomo di poche parole, riflessivo e sempre disponibile, che lascia un vuoto incolmabile nella nostra isola e soprattutto nelle contrade di Khamma e Tracino, per le quali si è sempre speso con generosità».

Al cordoglio si è unito anche il Parco Nazionale Isola di Pantelleria, che ha ricordato Claudio Busetta come una figura fondamentale fin dai primi anni dell'Ente, capace di offrire con competenza e grandi doti umane un prezioso contributo alla crescita del Parco.