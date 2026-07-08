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Cultura
08/07/2026 16:28:00

San Vito, Buba Bah apre stasera “Libri, Autori e Bouganville”

https://www.tp24.it/immagini_articoli/08-07-2026/san-vito-buba-bah-apre-stasera-libri-autori-e-bouganville-450.jpg

Comincia questa sera, mercoledì 8 luglio, a San Vito Lo Capo la ventisettesima edizione di “Libri, Autori e Bouganville”, la rassegna letteraria curata da Giacomo Pilati.

Il primo appuntamento è alle 21.30 nel giardino di Palazzo La Porta.

Ospite della serata sarà Buba Bah, giovane autore africano del libro “La strada del coraggio”, pubblicato da EBS Print.

Un viaggio dal Gambia alla Sicilia

Il libro racconta il viaggio di Buba Bah dal Gambia alla Sicilia.

Un percorso attraversato dal deserto, dalla Libia, dal mare. Un diario personale, ma anche una testimonianza collettiva: quella di chi lascia il proprio Paese non per scelta leggera, ma per cercare una possibilità di vita.

“La strada del coraggio” porta dentro una storia che appartiene al nostro tempo e al Mediterraneo: partenze, attraversamenti, paura, speranza, approdi.

A San Vito Lo Capo questo racconto assume un significato particolare. La rassegna si svolge in un luogo di mare, di incontri e di passaggi, dentro una comunità che ogni estate diventa crocevia di presenze, lingue e storie diverse.

La prima serata

L’incontro con Buba Bah sarà accompagnato dalla musica di Santo Graziano, dalle voci di Rosa Cusenza e dalle letture di Anna Graziano.

La serata unirà racconto, musica e parola, nel segno di una rassegna che da ventisette edizioni porta gli autori davanti al pubblico in uno dei luoghi più riconoscibili dell’estate sanvitese.

“Libri, Autori e Bouganville” è promossa con il Comune e la Pro Loco di San Vito Lo Capo.

L’appuntamento è questa sera, 8 luglio, alle 21.30, nel giardino di Palazzo La Porta.









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