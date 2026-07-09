Buongiorno24 del 9 Luglio 2026

09/07/2026 09:13:00

Buongiorno dalla redazione di Tp24, in diretta con Buongiorno24 su Tp24.it, Rmc 101 e sui nostri canali social per raccontare e approfondire i fatti più importanti della giornata.

Apriamo da Marsala, dove un importante colpo al traffico di droga è stato messo a segno dalla Polizia di Stato. Una donna è stata arrestata mentre trasportava oltre quattro chili e mezzo tra cocaina ed eroina, un carico destinato, secondo gli investigatori, alle piazze di spaccio del territorio. Il valore dello stupefacente sequestrato sfiora i 400 mila euro. Un'operazione che conferma come la provincia trapanese continui a essere uno snodo sensibile per i traffici di sostanze stupefacenti. Tutti i dettagli nel nostro approfondimento: Marsala: donna fermata in auto con oltre 4,5 chili tra cocaina ed eroina.

Ci spostiamo poi a Palermo, dove la Commissione Antimafia dell'Assemblea Regionale Siciliana lancia un allarme sullo stato della criminalità e della corruzione nell'Isola. Antonello Cracolici parla di una Sicilia che «fa passi indietro», con il ritorno di metodi mafiosi e di pratiche corruttive diffuse. Analizzeremo il significato politico di questa relazione e le ricadute sul dibattito regionale.

Ancora da Palermo arriva una notizia che riaccende il tema della sicurezza negli uffici pubblici e nelle strutture sanitarie. Un dirigente medico dell'Asp è stato accoltellato da un utente durante una pratica amministrativa. L'uomo è stato arrestato con l'accusa di tentato omicidio. Un episodio gravissimo che rilancia il problema delle aggressioni ai danni del personale sanitario.

Parleremo anche delle motivazioni della sentenza Hydra, che descrivono una rete criminale capace di mettere insieme Cosa Nostra, camorra e 'ndrangheta nel Nord Italia.

Tra gli elementi emersi figurano anche riferimenti ai rapporti con Matteo Messina Denaro e con esponenti della mafia trapanese, un capitolo che merita particolare attenzione per comprendere l'evoluzione delle organizzazioni mafiose.

Torneremo poi sull'emergenza provocata dall'Etna. La Regione Siciliana ha dichiarato conclusa la fase straordinaria che ha interessato l'aeroporto di Catania-Fontanarossa. Faremo il bilancio dei giorni di caos, del ruolo svolto dagli aeroporti di Trapani, Palermo e Comiso e dell'assistenza garantita a circa 40 mila passeggeri.

Da Mazara del Vallo racconteremo invece la protesta dei pescatori contro le nuove limitazioni introdotte in Piazzetta dello Scalo per il carico e lo scarico del pescato. Il sindaco Salvatore Quinci difende la linea dura contro degrado e sversamenti e assicura che non ci saranno passi indietro, mentre il Comune ha previsto un periodo transitorio di trenta giorni per consentire agli operatori di adeguarsi alle nuove regole.

Infine uno sguardo alla politica regionale. L'Assemblea Regionale Siciliana ha dato il via libera alla proroga degli sconti sui voli da e per la Sicilia, mentre resta aperto il confronto sulla manovra estiva e sulla crisi della formazione professionale dopo la rottura tra la Regione e gli enti del settore.

Questi e gli altri fatti della giornata saranno al centro della puntata di oggi di Buongiorno24, in diretta su Tp24.it, sui nostri canali social e su Rmc 101. Come ogni mattina, vi aiuteremo a orientarvi tra le notizie più importanti della Sicilia e del territorio, con il racconto e gli approfondimenti della redazione di Tp24.



