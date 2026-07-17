Marsala, Otiosa Estate apre con i canti dei pescatori siciliani

17/07/2026 11:07:00

Prende il via sabato 18 luglio la tredicesima edizione di Otiosa Estate, il progetto estivo della Biblioteca sociale Otium Ex Libris di Marsala.

Il primo appuntamento è alle 18.30 nel chiostro di via XI Maggio 106, con “Ciel’e mmari”, una performance dedicata ai canti di lavoro dei pescatori e dei tonnaroti siciliani. In scena il coro Unica Vuci, diretto da Simona Di Gregorio.

La rassegna proporrà tre anteprime nel mese di luglio, tra musica, poesia e jazz. Gli altri incontri si terranno il 28 luglio al chiostro di Otium e il 30 luglio alla Società Canottieri Marsala.

Le voci che accompagnavano il lavoro in mare

“Ciel’e mmari” raccoglie cialome e canti provenienti da porti e comunità marinare della Sicilia.

Il canto accompagnava un tempo le diverse fasi della pesca: l’issata delle vele, la posa e il recupero delle reti, la navigazione, la raccolta del corallo e il sollevamento delle ancore.

Tra le testimonianze più note ci sono le cialome dei tonnaroti, intonate durante la mattanza per imprimere ritmo ai movimenti e coordinare il lavoro collettivo.

A riportare queste voci nel chiostro sarà Unica Vuci, coro formato da interpreti non professionisti e guidato dall’artista Simona Di Gregorio. La performance durerà circa trenta minuti.

Il biglietto costa 5 euro per gli associati Otium e 10 euro per gli ospiti. La quota comprende un calice di benvenuto.

La poesia di Zachary Schomburg

Il secondo appuntamento è previsto martedì 28 luglio alle 18.30, sempre nel chiostro di Otium.

Giuseppe Nibali e Achille Sammartano presenteranno “Poesia come violenza” del poeta statunitense Zachary Schomburg, pubblicato da Italo Svevo Edizioni.

Il volume parte dall’idea che la poesia non debba limitarsi a descrivere o consolare. La scrittura diventa invece un atto capace di forzare la lingua, fare emergere traumi e mettere il lettore davanti a immagini difficili da evitare.

Il libro comprende sedici poesie scelte dall’autore e un saggio di Giuseppe Nibali sul rapporto tra arte e violenza. L’ingresso sarà libero fino all’esaurimento dei posti.

Il Focus Duet alla Canottieri

Giovedì 30 luglio, alle 21.30, la rassegna si sposterà alla Società Canottieri Marsala, sul Lungomare Boeo, per il concerto del Focus Duet.

Il progetto riunisce Simona Trentacoste alla voce e Francesco Guaiana alla chitarra. Il repertorio attraverserà jazz, Broadway song e musica sudamericana, accostando composizioni originali a brani di Burt Bacharach, Thelonious Monk, Cole Porter, George Gershwin, Antônio Carlos Jobim e John Coltrane.

Il concerto durerà circa un’ora. Il biglietto costa 5 euro per i soci della Canottieri e di Otium, 10 euro per gli ospiti.

Otiosa Estate è sostenuta dal Ministero della Cultura, attraverso la Direzione generale Biblioteche e diritto d’autore e la Direzione generale Spettacolo. Otium aderisce inoltre a Bibliotp, la rete delle biblioteche della provincia di Trapani.



