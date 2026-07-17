Premio Mimosa d'Oro 2026: riconoscimento a Silvana Piacentino direttrice Saline di Trapani e Paceco

17/07/2026 10:30:00

Ci sarà anche Silvana Piacentino, direttrice della Riserva Naturale Orientata WWF Saline di Trapani e Paceco, tra le protagoniste della XXXV edizione del Premio Mimosa d'Oro, in programma domenica 2 agosto al Teatro Panoramica dei Templi di Agrigento.

La commissione del Centro artistico culturale editoriale "Renato Guttuso" di Favara ha infatti deciso di assegnarle uno dei Riconoscimenti speciali Mimosa d'Oro 2026, valorizzando il suo impegno nella tutela ambientale e nella gestione di una delle aree naturalistiche più importanti della Sicilia occidentale.

I premi principali

Il Premio Mimosa d'Oro 2026 sarà invece conferito a Paola Briguori, magistrato della Corte dei Conti e prima donna ad aver presieduto l'Associazione Magistrati della Corte dei Conti, e a Daniela Fatarella, direttrice generale di Save the Children Italia, da oltre venticinque anni impegnata nella cooperazione internazionale e nel terzo settore.

Gli altri riconoscimenti speciali

Oltre a Silvana Piacentino, i riconoscimenti speciali saranno assegnati anche a:

· Lavinia Rizzo, pianista e docente dell'Università Roma Tre;

· Suor Chiara Ciminello, fondatrice e superiora della Congregazione delle Sorelle Minori della Misericordia;

· Liliana Militello, fondatrice del Centro Antiviolenza "Gloria";

· Silvia Lotti, pittrice.

Un premio dedicato alle donne che fanno la differenza

Il Premio Mimosa d'Oro è stato istituito nel 1991 dal Centro "Renato Guttuso" di Favara, presieduto da Lina Urso Gucciardino, con l'obiettivo di valorizzare il talento e l'impegno delle donne che si distinguono nei diversi ambiti della società.

«Nel corso degli anni il premio ha oltrepassato i confini regionali e ha ampliato il proprio orizzonte – spiega la presidente Lina Urso Gucciardino – premiando donne che, con il loro operato, hanno contribuito ad affermare il ruolo femminile nei campi sociale, politico, culturale, artistico, sportivo e del volontariato».

La cerimonia il 2 agosto

La consegna dei premi si terrà domenica 2 agosto, con inizio alle 20.30, al Teatro Panoramica dei Templi di Agrigento.

La serata sarà condotta da Giuseppe Moscato e Gabriella Omodei e vedrà la partecipazione delle allieve dello Studio Danza di Manuela Santini, della violinista Marina Tesè, della cantante Loredana Errore e, come ospite finale, del comico e conduttore televisivo Max Giusti. L'ingresso sarà gratuito, con prenotazione.



