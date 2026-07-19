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Cronaca
19/07/2026 07:00:00

Castelvetrano: vasto incendio vicino al viadotto del Belìce

https://www.tp24.it/immagini_articoli/19-07-2026/castelvetrano-vasto-incendio-vicino-al-viadotto-del-belice-450.jpg

Un vasto incendio è divampato ieri sera in contrada Santa Caterina, nell'area collinare sopra il viadotto del Belìce, lungo la strada statale 115 che collega Menfi a Castelvetrano.

 

Il rogo - come riportato  da CastelvetranoNews - ha interessato un'ampia porzione di vegetazione, distruggendo diversi ettari di terreno. Alimentate dal vento, le fiamme si sono estese rapidamente, avvicinandosi al viadotto e rendendo necessario l'intervento dei soccorritori per contenere l'incendio e scongiurare possibili ripercussioni sull'infrastruttura. La densa coltre di fumo ha inoltre ridotto la visibilità lungo la SS115, causando rallentamenti e disagi alla circolazione dei veicoli durante le operazioni di spegnimento.









Native | 17/07/2026
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