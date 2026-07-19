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Cronaca
19/07/2026 18:50:00

Violenza in centro a Marsala: minorenne aggredito da un gruppo di giovani

https://www.tp24.it/immagini_articoli/19-07-2026/violenza-in-centro-a-marsala-minorenne-aggredito-da-un-gruppo-di-giovani-450.jpg

E' una violenta aggressione quella avvenuta nella notte a Marsala, che avrebbe visto coinvolto un gruppo di giovani. Secondo alcuni testimoni, un ragazzo minorenne di origine straniera sarebbe stato picchiato senza apparente motivo e in modo particolarmente violento. Sono in corso gli accertamenti della Polizia.

 

 Il giovane, conosciuto da alcune persone della zona come un ragazzo tranquillo e ben inserito, sarebbe rimasto vittima di un’aggressione da parte di un gruppo di coetanei.

 

Le forze dell’ordine hanno avviato le indagini e alcuni dei presunti partecipanti sarebbero già stati identificati. Gli investigatori stanno ricostruendo la dinamica dei fatti per chiarire le responsabilità e accertare cosa abbia scatenato la violenza.









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