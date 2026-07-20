Cu Tia Fest a Castellammare del Golfo, volontariato e musica in Piazza Petrolo

20/07/2026 17:51:00

Dal 21 al 23 luglio Castellammare del Golfo ospita la quarta edizione di “Cu Tia Fest – Festa della gratitudine e dell’amicizia tra i popoli”, promossa dal Centro di Solidarietà Castellammare APS.

Il cuore della manifestazione sarà Piazza Petrolo, con appuntamenti anche nella sala congressi dell’Hotel Al Madarig, nella Chiesa Madre e al Club Olimpia.

L’iniziativa ha il patrocinio del Comune di Castellammare del Golfo e nasce per dare spazio alle reti del terzo settore, alle associazioni, ai giovani e alle esperienze che lavorano ogni giorno sui temi dell’inclusione, della cura e della comunità.

Il via con il talk sul volontariato

La prima giornata, martedì 21 luglio, si aprirà alle 17.15 nella sala congressi dell’Hotel Al Madarig con l’incontro “Mi sembrate come un grande cantiere – Un’amicizia all’opera”.

Sarà un community talk con le reti nazionali della promozione sociale e del volontariato: Santa Caterina da Siena le reti nazionali della promozione sociale e del volontariato: Santa Caterina da Siena, Federazione Centri di Solidarietà, Federazione P.G. Frassati, Ce.S.Vo.P. Palermo, associazioni ed enti pubblici.

Interverranno, tra gli altri, il sindaco Giuseppe Fausto, l’assessore ai Servizi sociali Giovanni Todaro, Giuditta Petrillo e Rossella D’Angelo del Ce.S.Vo.P. Palermo, Antonino Stilo di Espero APS Reggio Calabria, Enrico Tiozzo Bon della Federazione Centri di Solidarietà di Ferrara, Emilio Romano di Piazza dei Mestieri Catania, Giovanni Pellei dell’Opera Chesterton di San Benedetto del Tronto e Riccardo Currò dell’associazione Hic et Nunc di Messina.

A moderare sarà Diego Lo Porto, del Centro di Solidarietà Castellammare APS.

Mostre, teatro e giovani

Dopo il talk, alle 18.30, coffee break e apertura della festa.

Alle 19 sarà presentata la mostra “Per educare un bambino ci vuole una cattedrale – Le scuole provvisorie della Sagrada Familia”, curata da Lorenzo Belli.

Alle 20 spazio al teatro con “La Gratitudine”, spettacolo portato in scena dai ragazzi dell’associazione Insieme si può.

La serata proseguirà alle 21 con “Lavorare con gusto”, momento dedicato all’esperienza di Piazza dei Mestieri di Catania.

Alle 21.45 giovani volontari delle reti nazionali proporranno “Successo, vittorie e sconfitte: quid animo satis?”, un racconto costruito attraverso storie di personaggi dello sport e dello spettacolo.

A chiudere la giornata sarà la Confraternita’s Cup, torneo di calcio a 5 al Club Olimpia.

Mercoledì tra libri, memoria e musica

Mercoledì 22 luglio il programma partirà alle 18.30 con la Santa Messa in Chiesa Madre, celebrata da don Alfonso Boscolo.

Alle 19.30 si terranno l’apertura della festa e la visita guidata alla mostra “Per educare un bambino ci vuole una cattedrale”.

Alle 19.45, nella sala congressi dell’Hotel Al Madarig, appuntamento con “Due libri in compagnia”, momento di condivisione dedicato a “Davide di Gerusalemme” di Louis de Wohl e “La valle dell’Eden” di John Steinbeck.

Alle 21.15 ci sarà un momento in memoria di Peppe Lenzo e Rocco Minore.

Alle 21.45 l’incontro “La vita, il cantiere dell’eterno. Viaggio fra musica, sport e cultura” vedrà protagonisti Marcelo Cesena, pianista e compositore italo-brasiliano, e Giovanni Vildera, giocatore di basket.

Alle 23 finali della Confraternita’s Cup al Club Olimpia.

Giovedì festa per bambini e famiglie

La giornata conclusiva, giovedì 23 luglio, sarà dedicata soprattutto a bambini e famiglie.

Alle 17.45 sono previste l’apertura della festa e l’iscrizione ai laboratori.

Alle 18 inizieranno laboratori, animazione e giochi per bambini, a cura della cooperativa Parsifal, dell’associazione Campo La Meta e del Centro di Solidarietà Castellammare.

Alle 19 sarà presentato il Centro Estivo 2026. In programma anche il trailer dello spettacolo “Vorrei essere un bambino vero – Le nuove avventure di Pinocchio”, realizzato dai ragazzi del Centro di Solidarietà.

Alle 19.45 spazio alla magia e alla ventriloquia con il Mago Max e i suoi amici, con la partecipazione speciale delle mascotte Disney.

Il concerto di Marcelo Cesena

Il momento conclusivo sarà alle 21.45, in Piazza Petrolo, con il concerto “Da Hollywood a Cinecittà” di Marcelo Cesena.

Il pianista e compositore accompagnerà il pubblico in un viaggio tra alcune delle colonne sonore più note della storia del cinema.

Il percorso musicale attraverserà atmosfere internazionali e grandi temi italiani: da Charlie Chaplin a “Il Mago di Oz”, da “Forrest Gump” a “Il favoloso mondo di Amélie”, fino alle musiche di Nicola Piovani, Luis Bacalov ed Ennio Morricone.

La chiusura affidata a Cesena riassume il senso della tre giorni: usare la musica come linguaggio comune, capace di parlare a pubblici diversi e di tenere insieme memoria, emozione e incontro.

Una festa di comunità

“Cu Tia Fest” conferma la sua identità di festa civile e popolare.

Non solo spettacoli, ma un programma che prova a far dialogare volontariato, educazione, cultura, sport e famiglie.

Piazza Petrolo diventa il luogo in cui le reti sociali si raccontano alla città, non con formule astratte, ma attraverso esperienze concrete: laboratori, incontri, libr, memoria, gioco, teatro, calcio e musica.

L’ingresso agli appuntamenti è libero.



