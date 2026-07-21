21 Luglio: disordini a Bologna, sale la benzina, nuovo capo di Hamas

21/07/2026 07:29:00

E' il 21 Luglio 2026. Ecco i principali fatti in Italia e nel mondo ed i titoli dei quotidiani.

• Disordini a Bologna per la morte di Fakir Abderrahim. Un centinaio di manifestanti ha messo a ferro e fuoco il centro città. Intanto la procura ha iscritto poliziotti e sanitari nel registro delle annotazioni preliminari. Per loro è scattata la nuova norma dello “scudo penale”

• I mediatori del Pakistan provano a salvare l’accordo. Trump pensa a una massiccia campagna militare con Israele per costringere Teheran alla capitolazione. Ma non ha ancora sciolto la riserva



• L’Iran usa l’acqua come arma. Sta bombardando gli impianti di desalinizzazione per lasciare a secco i Paesi del Golfo

• La benzina e il gasolio sono sempre più cari. Il petrolio è tornato sopra i 90 dollari al barile e il metano ha superato i 58 euro al megawattora

• Hamas ha annunciato l’elezione di Khalil al-Hayya a guida del gruppo militante palestinese. Braccio destro di Sinwar, è considerato più intransigente del rivale Khaled Meshaal

• Trump è seccato con Mark Carney. Il fumo degli incendi che stanno devastando il Canada finisce negli Usa. Chiede risarcimenti, «oppure saranno dazi»

• Gli Usa accusano Cuba di spionaggio: «Una delle più durature e dannose penetrazioni di intelligence straniera nella storia americana». Dopo l’incriminazione a Castro arriva un rapporto di 100 pagine per mettere l’Avana ancora più alle strette

• Mosca ha espulso un addetto militare italiano e un suo collaboratore. Una ritorsione dopo che due russi sono stati allontanati dall’Italia per spionaggio

• Andy Burnham si è insediato al 10 di Downing Street. Nel suo discorso a braccio ha promesso stabilità. La mamma lo ascoltava con un rosario in mano

• Continuano le indagini sulla morte del giornalista bruciato a Eboli. Oggi è attesa l’autopsia. Forse conosceva il suo assassino e forse è stato picchiato

• La procura ha sequestrato 50 mila euro da un conto in Tunisia intestato al gioielliere Mario Roggero. I soldi andranno «a garanzia delle spese di giustizia»

• Nessun audit su Report ma verifiche interne della Rai. Ranucci si dice «tranquillissimo»

• In un video generato con l’Ai, Vannacci nei panni di un imperatore romano condanna a morte Conte, Schlein, Prodi e Boldrini. Li fa uccidere da Barboni (quello che ha picchiato un immigrato), con falce e martello

• In un altro video, girato dal vivo, Vannacci provoca la premier. Con due meloni in mano, all’altezza del petto, ha detto: «Chi può, tiri fuori gli attributi e riproponiamo insieme le preferenze»

• È morto il corrispondente di La7 a Washington Daniele Compatangelo. Sua l’intervista-scoop in cui Trump gli rivelò che Meloni lo aveva «implorato per una foto» durante il G7. Aveva 50 anni

• Una donna di 57 anni ha avuto un bambino grazie alla procreazione assistita. Il piccolo è nato a Castellammare di Stabia. Stanno bene

• In vista dello sbarco in Germania previsto per il 2028, Italo ha comprato 26 treni e fatto investimenti per 3,6 miliardi

• È partita ieri l’Opas di Poste Italiane su Tim. Per ogni azione Tim consegnata, Poste riconosce 1,67 euro in contanti e 0,218 nuove azioni di Poste Italiane

• Giuliana Benetton e i suoi figli lasciano Edizione per 3,5 miliardi. Verranno liquidati in contanti in sei tranches

• Dal prossimo 1° ottobre Veronica Diquattro sarà ceo di Gedi Digital e head of innovation and digital per l’intero gruppo. Ha lavorato per Google Play, Spotify e Dazn

• Maldini e Leonardo sono volati a Barcellona nella speranza di convincere Guardiola a sedersi sulla panchina azzurra

• In Minnesota, una legge ha autorizzato l’aperitivo nelle case di riposo. Anita LeBrun, 82 anni, ha vinto la battaglia per godersi il suo calice di Pinot Grigio al calar del sole

• A Fiumicino EasyJet ha lasciato la Nazionale paralimpica di powerchair football a terra. Non avevano spazio per le carrozzine. Eppure la federazione aveva chiesto conferma alla compagnia

• In India il partito degli scarafaggi contesta il governo dopo uno scandalo di irregolarità nel test di medicina. Dalla polizia, cariche gas lacrimogeni

• Botta e risposta tra Francesca Fagnani e Gigi Marzullo per una domanda sui figli che a lei non è piaciuta

• La cantante Noemi è caduta dal palco mentre si esibiva in concerto a San Salvo Marina, in provincia di Chieti. Sta bene ma deve fermarsi per un mese

• Ieri sera Fedez è andato al pronto soccorso. Lamentava problemi gastrici, probabilmente legati all’utilizzo di antinfiammatori

• Brunello Cucinelli ha portato in tribunale duemila maiali. E ha vinto. Un allevatore non aveva le giuste licenze

• A Torino i superiori di un camionista suicida sono stati condannati per omicidio colposo. Lo vessavano e obbligavano a turni di 14 ore

• Maxi operazione in 44 province. Il bilancio è di 539 giovani tra i 16 e i 23 anni arrestati, 950 denunce. Sequestrati 700 chili di droga, armi e 300 mila euro in contanti

• Per la morte di Manuel Mastrapasqua la corte d’appello ha confermato la condanna a 27 anni per Daniele Rezza. Lo aveva ucciso con una coltellata al cuore per delle cuffie da 14 euro

• Sequestrato il tesoretto che Felice Maniero, l’ex boss della Mala del Brenta, aveva intestato a prestanome: case, auto e orologi di lusso per circa 2 milioni di euro

• Daniele Faggi, 59 anni, titolare dell’Orditura Luana di Montemurlo, dove il 3 maggio 2021 Luana D’Orazio morì stritolata dall’orditoio, è morto in un incidente in bici

• A 52 anni Melanie Jayne Chisholm, la Mel C delle Spice Girls, ha sposato il modello australiano Chris Dingwall, di 37. Il suo abito è stato disegnato da Victoria Beckham

• Domenica è nato Alec Neel, il quarto figlio del vicepresidente degli Stati Uniti J.D. Vance e di sua moglie Usha. Non succedeva dal 1870 che un vice avesse un bambino durante il suo mandato

• Jannik Sinner è decimo nella classifica dei giocatori che hanno trascorso più tempo in vetta al ranking Atp dal 1973. Tornerà in campo dal 2 agosto a Montréal

• L’Odissea è il film più visto del fine settimana. In tre giorni ha incassato 260 milioni di dollari. Ma Nolan ha avuto soprattutto il merito di far finire Omero nei trending topic di tutto il mondo

• Sono morti il batterista jazz Gianni Cazzola (88 anni), l’ex attaccante inglese Kevin Keegan (75), il regista Francesco Massaro (95)



Titoli

Corriere della sera: Scudo penale per gli agenti

la Repubblica: Fakir, piazza per la verità

La Stampa: Fakir, scontri a Bologna

Il Sole 24 Ore: Affitti brevi, stretta fiscale nelle città

Avvenire: La rivolta nel buio

Il Messaggero: «Nessuno è al di sopra della legge»

Il Giornale: La sinistra riapre / la caccia al poliziotto

Leggo: Fakir, scudo penale per i sei coinvolti

Qn: Caso Fakir, scontri al corteo / La procura applica lo «scudo»

Il Fatto: Il Golfo torna in fiamme / L’Ue tace e pensa ai russi

Libero: La sinistra aizza / i manifestanti / contro la polizia

La Verità: L’Italia sta con Roggero / La sinistra sta con Fakir

Il Mattino: «Nessuno attacchi gli agenti»

il Quotidiano del Sud: La rincorsa a Vannacci / divide la maggioranza

il manifesto: Pessimo Stato

Domani: Benzina record e inflazione boom / Ma la destra ci distrae con Roggero



