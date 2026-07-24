24 Luglio: indagini sul giornalista ucciso, schizza il petrolio, Borse giù

24/07/2026 07:16:00

E' il 24 Luglio, ecco i principali fatti in Italia e nel mondo ed i titoli dei quotidiani.

• Nelle indagini su Luca Esposito è stato disposto un confronto sul Dna: avverrà con quello di una delle sorelle del giornalista salernitano ucciso e bruciato a Eboli. L’autopsia ha già stabilito che Esposito – se verrà confermata l’identità del corpo con il Dna – è stato strangolato

• Trump ha minacciato un nuovo massiccio attacco contro l’Iran, in reazione soprattutto alle incursioni degli Houthi che bloccano la navigazione nel Golfo. La possibile escalation ha fatto schizzare a oltre 100 dollari il prezzo del petrolio

• Il presidente Usa deve vedersela con critiche interne sempre più stringenti e con la Camera che ha votato contro la guerra all’Iran

• Sulla scia degli ultimi avvenimenti le Borse europee hanno vissuto un altro giorno nero. Milano ha perso il 2,80 per cento

• Nella notte è ripartita la sfida sui dazi, che coinvolge Canada e Messico, ma anche molti Paesi del Vecchio Continente

• L’Ue ha trovato un accordo sul 21esimo pacchetto di sanzioni contro Mosca, in particolare per frenare i prezzi del greggio russo



• In provincia di Cagliari un uomo di 39 anni ha ucciso con un colpo di pistola la moglie e poco dopo il fratello. Poi è andato a costituirsi

• In provincia di Vercelli un bambino di 4 anni è rimasto fulminato da una scarica elettrica

• Non ci fu stupro: con questa motivazione i giudici d’appello hanno assolto Federico Apolloni e Mattia Lucarelli, i calciatori accusati di aver violentato una studentessa americana

• Per mancanza di prove certe sono cadute in Appello le accuse nei confronti di Raul Esteban Calderon, condannato all’ergastolo per l’omicidio di Fabrizio Piscitelli, detto Diabolik

• In un asilo di Tropea, in Calabria, un bambino di 18 mesi è morto a causa di un batterio, e altri quattro sono finiti in ospedale

• La Camera ha approvato un provvedimento destinato a rendere più sicure le piscine, e in particolare gli impianti di aspirazione dell’acqua

• Si chiama Charles Emmanuel Waru e ha 31 anni il primo rifugiato a essersi laureato al Politecnico di Milano

• Nel confermare che i tassi europei rimarranno invariati, almeno per ora, Christine Lagarde ha detto che resterà alla guida della Bce fino al 2027 (esclude così di candidarsi alle presidenziali francesi)

• Per la presenza di un 20 per cento di capitali cinesi nella proprietà, la Mercedes rischia di non potere più vendere le sue auto negli Stati Uniti

• Un gruppo di oltre cento milionari inglesi ha lanciato un appello al neopremier Andy Burnham chiedendo di aumentare le tasse ai ceti più ricchi

• Brescia sarà la prima città italiana a rendere gratuiti i viaggi in bus e metropolitana per i minori di 18 anni

• Roberto Saviano dovrà risarcire 10 mila euro all’editore del Corriere di Caserta e delle Cronache di Napoli perché inserì in Gomorra alcuni articoli dei quotidiani senza citare la fonte

• Tra i quattro vincitori della medaglia Fields – equivalente di un Nobel alla matematica assegnato ogni quattro anni – c’è anche una donna, la cinese Hong Wang, 35 anni. È la terza donna vincitrice nei 90 anni di storia del riconoscimento

• È stato ritrovato nell’oceano un aereo Pan Am precipitato 74 anni fa

• Una condanna definitiva ha raggiunto il bizzarro gestore di un finto anfiteatro antico costruito con pietre invecchiate in provincia di Vicenza. Per visitare il sito-bufala si pagavano anche 40 euro

• Dopo l’emergenza caldo arriva quella per il maltempo, soprattutto lungo la costa adriatica

• Crolla nei sondaggi la premier giapponese Sanae Takaichi

• I reati a Londra sono calati in un anno del 34 per cento

• Il premier indiano Modi ha accolto alcune richieste del partito degli «scarafaggi», ma le proteste non si sono fermate

• In Italia sono spariti 100 mila negozi in meno di 8 anni

• Sul caso Almasri, transitato dall’Italia e fatto ripartire anche se era ricercato per gravi crimini, la Corte costituzionale ha denunciato l’inerzia del ministero di Giustizia, che avrebbe dovuto fermarlo

• Il governo ha varato un disegno di legge per rendere imputabili i minori dai 14 ai 18 anni. È stato subito definito provvedimento anti-maranza

• A Palazzo Chigi è stato trovato un accordo per chiedere la smobilitazione di 14 miliardi da destinare a investimenti sull’energia

• Un cittadino egiziano di 25 anni, regolarmente in Italia, è finito in manette per aver violentato una donna che correva al Parco delle Cave, periferia ovest di Milano

• È indagato per omicidio l’ex compagno di Daniela Florea, la donna di 35 anni trovata morta in un appartamento a Torino

• Artem Tkachuk, il giovane attore italo-ucraino che in Mare Fuori interpreta Pino o’ pazzo, è stato condannato per danneggiamenti

• Il presidente della Figc Malagò ha confermato di non avere ancora un nome per il nuovo ct della Nazionale

• L’ecuadoriano Richard Carapaz ha vinto la 18esima tappa del Tour de France, la Voiron - Orcieres Merlette, di 185,2 chilometri. Pogačar conserva la maglia gialla

• Luciano Darderi è stato sconfitto nella finale del torneo di Bastad

• È stato reso noto il programma della mostra del cinema di Venezia. Nanni Moretti sarà in concorso assieme ad altri 4 registi italiani

• Alle Scuderie del Quirinale è attesa per l’autunno una grande mostra con le opere del Pontormo

• È morto lo scrittore e giornalista americano Charles Gaines. Aveva 84 anni ed era noto per il bestseller Pumping Iron



Titoli

Corriere della sera: Raid nel Maro Rosso, giù le Borse

la Repubblica: Più galera per i minori

La Stampa: Hormuz infiamma il petrolio

Il Sole 24 Ore: Scontrini, / 9,1 miliardi / in più con i dati / allineati ai Pos

Il Messaggero: Minacce all’Iran, vola il petrolio

Il Giornale: Cavilli e zero contratti / la sinistra scarica la Salis / Maranza, arriva la stretta

Avvenire: Presunti responsabili

Qn: Minori sempre imputabili / Meloni: «Chi sbaglia paga»

Il Fatto: 41-bis col buco: Il boss / scrive minacce alla gip

Libero: La Salis sbrocca. E non paga

La Verità: Estremisti rossi e islamici / usano Fakir per la rivolta

Il Mattino: Minori, stretta anti baby-gang

il manifesto: Mal Rosso

il Quotidiano del Sud: Minori, la stretta elettorale

Domani: Delmastro salvo, minori in galera / La giustizia al contrario di Meloni



