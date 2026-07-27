Valderice, Maria Attanasio racconta “La rosa inversa” a Terrazza d’Autore

27/07/2026 12:22:00

Maria Attanasio sarà la protagonista del terzo appuntamento di “Terrazza d’Autore”, la rassegna letteraria arrivata alla sua ventunesima edizione.

L’incontro è in programma mercoledì 29 luglio, alle 19, al Teatro comunale “On. Nino Croce” di Valderice. L’ingresso è libero.

La scrittrice presenterà “La rosa inversa”, il nuovo romanzo pubblicato da Sellerio ed entrato nella dozzina del Premio Strega 2026. A dialogare con lei sarà Stefania La Via, mentre le letture saranno affidate alla voce di Giampiero Montanti.

Un manoscritto nascosto nella Sicilia del Settecento

Il romanzo comincia all’inizio del Novecento, in un antico palazzo nobiliare di Calacte, città immaginaria dietro la quale si riconosce Caltagirone.

In una stanza segreta vengono ritrovati libri illuministi, simboli massonici e un manoscritto autobiografico appartenuto al barone Ruggero Henares. Da quelle carte prende forma un viaggio nella Sicilia del Settecento, attraversata dal conflitto tra ragione e religione, rivoluzione e restaurazione.

Henares, educato nel Collegio dei Gesuiti e legato al giovane Giuseppe Balsamo, destinato a diventare il celebre Cagliostro, fonda la loggia segreta della Rosa Inversa. Un luogo nel quale si discute di libertà e uguaglianza, mentre il vecchio ordine politico e religioso prova a soffocare ogni cambiamento.

Alla vicenda del barone si intreccia quella di Amalia, artista e donna libera, compagna di letture, passioni e aspirazioni. Il risultato è un romanzo storico che usa il passato per interrogare il presente, senza trasformare la Sicilia nella solita cartolina buona per tutte le stagioni.

Il terzo incontro di Terrazza d’Autore

L’appuntamento con Maria Attanasio è dedicato al tema “Alle radici della Storia”. La XXI edizione di “Terrazza d’Autore” è curata da Ornella Fulco e Stefania La Via e comprende sei incontri al tramonto, tutti ospitati al Teatro “Nino Croce”.

La rassegna fa parte della Rete dei Festival e delle Rassegne letterarie promossa da BiblioTP, la rete delle biblioteche della provincia di Trapani, e dal Distretto Turistico Sicilia Occidentale.

L’iniziativa si svolge sotto gli auspici del Centro per il Libro e la Lettura del Ministero della Cultura e rientra nelle attività legate al progetto culturale Axis MAB e al Museo San Rocco di Trapani.

Terrazza d’Autore ha il patrocinio del Comune di Valderice e il sostegno di numerosi sponsor.

I prossimi appuntamenti

Dopo Maria Attanasio, la rassegna proseguirà il 5 agosto con Francesco Lepore e “Bellezza antica e sempre nuova. Il latino nel mondo di oggi”.

L’11 agosto sarà la volta di Giacomo Pilati con “Blu e sale. Un’educazione siciliana”. Chiusura il 20 agosto con Biagio Accardo e i suoi “Esercizi di riparazione”.

Tutti gli incontri inizieranno alle 19 e saranno a ingresso libero.



