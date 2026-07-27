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Cultura

» Spettacoli
27/07/2026 16:14:00

Selinunte, due notti di teatro tra il labirinto e l’Orestea di Eschilo

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Due serate di teatro tra mito antico e inquietudini del presente, davanti alle colonne del Tempio di Hera.

Lunedì 27 luglio, alle 21, il Parco archeologico di Selinunte ospita “Del labirinto e altre storie”, spettacolo inserito nel cartellone di Teatri di Pietra.

Martedì 28 luglio, sempre alle 21, sarà invece la volta di “Orestea – La fuga di Eschilo”, scritto e diretto da Giacomo Frazzitta. Entrambi gli appuntamenti rientrano nel programma di Selinunte Estate 2026.

Il labirinto come metafora del presente

“Del labirinto e altre storie” porta in scena i miti di Arianna e Teseo, Dedalo e Icaro, trasformandoli in immagini degli smarrimenti contemporanei.

L’uomo ha sempre costruito labirinti, di pietra e di pensiero, per tentare di comprendere e controllare la realtà. Il problema, ieri come oggi, è riuscire a trovare l’uscita.

Il lavoro firmato da Aurelio Gatti e Carlotta Bruni attraversa visioni, desideri, cadute e rinascite. Il mito resta antico, mentre le incertezze raccontate sul palco sono decisamente attuali.

In scena ci saranno Carlotta Bruni, Lorenzo Della Rocca, Paola Saribas, Elisa Carta Carosi e Rino Di Martino. I biglietti costano 18 euro per il posto intero e 15 euro per il ridotto.

Eschilo in fuga verso la Sicilia

Martedì 28 luglio toccherà a “Orestea – La fuga di Eschilo”, spettacolo che immagina il grande autore ateniese rifugiato in Sicilia, sospeso tra esilio, colpa e rivelazione.

Giacomo Frazzitta ricostruisce il viaggio del tragediografo verso Gela, terra lontana e calda, scelta come rifugio all’estremità del mondo allora conosciuto.

Dai misteri eleusini alla giustizia narrata nell’Orestea, il mito diventa un’indagine sul prezzo della verità e sulla possibilità di costruire una pacificazione umana e sociale.

Saranno gli stessi personaggi a raccontare questo percorso. Sul palco, insieme al regista Giacomo Frazzitta, ci saranno Serena Tumbarello, Marcello Rimi, Sergio Giacalone, Alessia Angileri, Piero Marino, Antonino Rallo, Mariella Monteleone, Sergio La Vela, Filippo Duci, Federica Rallo e Giuseppe Frazzitta.

Le musiche sono di Aldo Bertolino e Dario Silvia. I biglietti costano 15 euro per il posto intero e 10 euro per il ridotto.

Quasi sessanta appuntamenti fino a settembre

Gli spettacoli fanno parte di Selinunte Estate, il programma curato dal Parco archeologico diretto da Felice Crescente insieme a CoopCulture.

Il cartellone propone quasi sessanta appuntamenti tra teatro, danza, musica, incontri e spettacoli ospitati nei diversi spazi del Parco e alle Cave di Cusa.

La programmazione è stata costruita anche attraverso un’open call che ha raccolto oltre 200 proposte artistiche. La rassegna proseguirà fino all’8 settembre.

Mercoledì il world blues, giovedì la musica brasiliana

La settimana continuerà mercoledì 29 luglio con “Pola! Psychedelic World Blues”, viaggio tra world music, blues e rock psichedelico.

Sul palco saliranno Alessandro Venza alla chitarra e voce, Letizia Guastella al sax, Manfredi Caputo alle percussioni e Giuseppe Bruno alla batteria.

Giovedì 30 luglio sarà invece la volta di una notte brasiliana tra Bossa Nova, Samba e Choro, con Pietro Adragna, Giuseppe Sinacori, Ermanno Nuzzo, Chiara Sernesi, José Rallo e Vincenzo Favara.

I biglietti sono disponibili al botteghino del Parco e online sul sito di CoopCulture, dove è possibile consultare anche il programma completo di Selinunte Estate 2026.









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