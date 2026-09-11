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Cultura
11/09/2026 15:16:00

Petrosino, torna la Sagra dell’Uva e del Vino: tre giorni di festa e degustazioni

https://www.tp24.it/immagini_articoli/11-09-2026/petrosino-torna-la-sagra-dell-uva-e-del-vino-tre-giorni-di-festa-e-degustazioni-450.jpg

Dal 18 al 20 settembre torna a Petrosino la Sagra dell’Uva e del Vino, appuntamento conclusivo di “Petrosino di Mare e di Vino 2026”.

La manifestazione si svolgerà tra viale Francesco De Vita e viale Giacomo Licari, mettendo al centro un legame che a Petrosino è tutt’altro che folkloristico: quello con la viticoltura, la vendemmia e un’economia che per generazioni è cresciuta attorno ai vigneti.

Il programma alterna degustazioni e cantine agli spettacoli, con una proposta diversa per ciascuna delle tre giornate.

Venerdì 18 settembre: prodotti siciliani e teatro

Si comincia venerdì 18 settembre con gli stand di Sicilia Bedda e le degustazioni di prodotti tipici.

La sera si passa al teatro con “San Giovanni Decollato”, portato in scena dagli Amici du zi Ciccio, con la regia di Antonino Meo. Lo spettacolo è previsto alle 21:30.

Sabato 19: il vino protagonista e poi I 4 Gusti

La seconda giornata entra più direttamente nel tema della sagra. Sabato 19 settembre alle 18, al Centro Polivalente, è prevista una masterclass organizzata da AIS Trapani, dedicata alla conoscenza del vino e alla cultura enologica.

A seguire apriranno gli stand delle cantine con le degustazioni. In serata si cambia registro: alle 21:30 spazio alla comicità de I 4 Gusti.

Un programma che prova quindi ad affiancare alla dimensione popolare della sagra anche un momento di approfondimento sul prodotto che ne è protagonista.

Domenica 20 tra uva, mosto e folklore

Domenica 20 settembre sarà invece la giornata più legata alla tradizione. Dalle 17 apriranno gli stand e torneranno al centro della festa uva, vino e mosto.

Per le vie della sagra ci sarà il folklore siciliano con Anima Latina di Giuseppe Licari, mentre alle 18 è in programma “Trikke e Due – Talent Show”, che accompagnerà la manifestazione verso la conclusione.

Anastasi: «Raccontare Petrosino attraverso le sue tradizioni»

«La Sagra dell’Uva e del Vino rappresenta un appuntamento importante per la nostra comunità – afferma il sindaco Giacomo Anastasi – perché ci permette di valorizzare la nostra identità e il legame profondo con la terra e con la viticoltura».

«Vogliamo chiudere questa estate – aggiunge – con una festa capace di coinvolgere cittadini e visitatori e, allo stesso tempo, di raccontare Petrosino attraverso le sue tradizioni e le sue eccellenze».

La Sagra dell’Uva e del Vino è organizzata dalla Pro Loco Petrosino, con il supporto dell’amministrazione comunale, e rappresenta il gran finale del calendario estivo “Petrosino di Mare e di Vino 2026”.

L’appuntamento è dunque venerdì 18, sabato 19 e domenica 20 settembre, tra viale Francesco De Vita e viale Giacomo Licari. L’ingresso agli eventi è gratuito.









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