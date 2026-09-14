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Se ne sono andati

Se ne sono andati
14/09/2026 19:37:00

Marsala dice addio a Giovanni Genna 

https://www.tp24.it/immagini_articoli/14-09-2026/marsala-dice-addio-a-giovanni-genna-450.jpg

È venuto a mancare all’affetto dei suoi cari Giovanni Genna, di 65 anni.

 

Si è spento ieri, 13 settembre 2026. Marsalese profondamente legato alla sua terra d’origine, aveva dedicato la prima parte della sua vita professionale al settore vitivinicolo, lavorando per oltre 17 anni come enologo in diverse cantine siciliane e distinguendosi per competenza e preparazione tecnica.

Nel 1996 si era trasferito a Novara insieme alla moglie Giuseppina e ai figli Vitalba, Michele e Davide. In Piemonte, dove ha vissuto per 23 anni, aveva intrapreso un nuovo percorso professionale in un’importante azienda metalmeccanica, conquistando la stima di colleghi e superiori per la serietà, la professionalità e il grande senso di responsabilità.

Nonostante i tanti anni trascorsi lontano, Giovanni non aveva mai reciso il legame con Marsala e con la Sicilia.

 

Lascia la moglie Giuseppina e i figli Vitalba, Michele e Davide, insieme ai familiari e alle tante persone che lo hanno conosciuto e stimato.

Al momento non sono state comunicate informazioni sulla camera ardente e sui funerali.


Se ne sono andati | 2026-09-15 16:19:00
https://www.tp24.it/immagini_articoli/15-09-2026/marsala-addio-a-girolama-milazzo-vedovo-titone-250.jpg

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