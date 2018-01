Mazara, ufficializzate le date del Blue Sea Land

25/01/2018 00:20:00

Sono state ufficializzate le date della prossima edizione, la settima, dell’Expo Blue Sea Land, alla presenza del Sindaco di Mazara del Vallo, On. Nicola Cristaldi, dell’Assessore regionale all’Agricoltura e Pesca, On. Edy Bandiera, dell’Assessore regionale alla Formazione, On. Prof. Roberto Lagalla, del Direttore del Dipartimento Pesca, Dott. Dario Cartabellotta, di Autorità diplomatiche della Libia, Tunisia, Egitto, Malta e del Ministero Affari Esteri.

L’Expo dei Cluster del Mediterraneo, Africa e Medioriente si svolgerà dal 4 al 7 ottobre 2018 nel suo luogo storico, cioè la kasbah di Mazara del Vallo che da sempre è simbolo dell’incontro tra popoli e culture, di scambi di prodotti e merci provenienti da tutto il Mediterraneo.

La settima edizione di Blue Sea Land sarà dedicata ai Cluster e alle buone pratiche della green, blue economy e della bio-economia.

Blue Sea Land è organizzato grazie alla sinergia con la Regione Siciliana, il Comune di Mazara del Vallo e all’importante malleva del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale che nell’ambito della stessa kermesse siciliana promuove alcuni appuntamenti ormai divenuti pilastri della manifestazione, il “Focus per l’Africa” e “Panorama del Mediterraneo”, che hanno visto in questi anni la partecipazione di centinaia rappresentanti diplomatici, politici e del mondo scientifico provenienti dall’Africa, Mediterraneo e Medioriente.

Per la Farnesina Blue Sea Land costituisce un formidabile laboratorio di diplomazia economica, sociale, scientifica e culturale ed è un’importante piattaforma per la valorizzazione delle eccellenze, sapori e saperi, del mare e della terra.

Blue Sea Land è promosso dal Distretto della Pesca e Crescita Blu con l’organizzazione del Centro di Competenza Distrettuale ed il supporto dell’Osservatorio della Pesca del Mediterraneo e dei Distretti Produttivi di Sicilia. Anche per l’edizione del 2018 è stata rinnovata la partnership con il Banco Alimentare, Rotary International e Tuttofood