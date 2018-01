Podismo. Alla Maratona di Ragusa sei corridori della Polisportiva Marsala Doc

31/01/2018 20:55:00

Sei atleti della Polisportiva Marsala Doc hanno partecipato alla Maratona di Ragusa. E cinque di loro hanno tagliato il traguardo con tempi nettamente al di sotto della barriera delle tre ore e mezza. Sulle strade del “commissario Montalbano”, dunque, su un percorso che mette sempre a dura prova tutti i runners (parecchi saliscendi tra Ragusa alta, le campagne delimitate dai caratteristici muretti “a secco”, con lunghi tratti in sterrato assai simili a quelli del trail, e infine l’arrivo nella barocca Ibla), anche stavolta i tesserati della società biancazzurra hanno fornito ottime prove. Tra i marsalesi, i primi a concludere la prova sono stati, praticamente a braccetto, Pietro Paladino e il veterano Michele D’Errico. E quest’ultimo, con il tempo di 3 ore, 21 minuti e 42 secondi (Paladino lo ha preceduto di appena 15 centesimi di secondo), è stato ancora una volta primo nella sua categoria d’età, la SM60. Paladino, invece, è stato ottavo nella SM45. Altre pregevoli prestazioni hanno fornito pure Pietro Sciacca e Ignazio Cammarata, anche loo arrivati quasi a braccetto con il tempo di 3:24:25. Tempo che al primo dei due è valso il quinto posto nella SM55. Meno di due minuti dopo, ha tagliato il traguardo anche Damiano Ardagna (3:26:19). A completare il quadro è stato un altro veterano della Polisportiva Marsala Doc, Pino Valenza, che ha concluso la prova in 4:01:18. In sede, intanto, altri tesserati hanno proseguito la preparazione in vista di altri impegni agonistici. E tra questi, c’è anche la quinta edizione della “Maratonina del Vino – Città di Marsala”, in programma per il prossimo 22 aprile ed inserita nel calendario nazionale. Una gara che, di anno in anno, attira sempre più atleti non solo dall’intera Sicilia, ma anche da altre regioni d’Italia.

Nella foto di gruppo: da sinistra, Paladino, D’Errico, Cammarata, Sciacca, Valenza, Ardagna.