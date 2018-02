Marsala, giovane in bicicletta investito in via Trapani da un'auto

02/02/2018 22:01:00

Un uomo in bicicletta, un giovane, è stato investito poco fa in Via Trapani da un'auto. Il ragazzo è grave, ha diverse fratture, ma non è in pericolo di vita. E' stato soccorso proprio dall'uomo che lo ha investito, che si è sentito male ed è stato ricoverato anche lui in stato di shock.

Purtroppo, si tratta di un giovane di colore, uno dei tanti che gira in bici per Via Trapani, Via Mazara e Via Salemi, e ancora una volta si pone il problema della sicurezza per questi giovani immigrati, che non sono aiutati neanche dall'illuminazione pubblica, assai scadente. Qualche tempo fa la Pro Loco Marsala 2.0 aveva distribuito delle pettorine catarifrangenti, ma sono state poco utilizzate.

Per la cronaca, comunque, l'incidente è avvenuto all'altezza di Contrada Santa Venera. E sul posto sono intervenuti i carabinieri di Marsala.

Lo scorso Febbraio un giovane africano di 25 anni è morto, ieri sera, alla periferia di Marsala, dopo essere stato investito mentre sulla statale 115 per Trapani viaggiava in bicicletta. L'incidente è avvenuto all'altezza di contrada Dammusello, a circa quattro chilometri dal centro di Marsala.