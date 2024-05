15/05/2024 08:20:00

Incidente questa mattina a Marsala tra una microcar e uno scooter, una vecchia Vespa special.

Lo scontro è avvenuto in via Falcone, nei pressi dell'ingresso del Liceo Scientifico, poco prima dello squillo della campanella che dà il via alle lezioni.

Due gli studenti rimasti coinvolti, una ragazzina al volante dell'auto e un ragazzino a bordo della Vespa. Per quanto riguarda la dinamica, l'auto stava girando alla sua sinistra verso via Virgilio, mentre la Vespa proveniva in senso vietato. Fortunatamente entrambi i ragazzi stanno bene, non hanno riportato conseguenze fisiche.

Sul posto, per i rilievi dell'incidente, una pattuglia dei vigili urbani di Marsala.