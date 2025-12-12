Incidente stradale a Trapani: automobilista denunciato per guida in stato di ebbrezza

12/12/2025 15:20:00

Un uomo è stato denunciato dalla Polizia Locale di Trapani per guida in stato di ebbrezza in seguito a un incidente stradale avvenuto nel pomeriggio di ieri in via Rieti, all’incrocio con via Salemi. Gli agenti, intervenuti sul posto per effettuare i rilievi, hanno subito notato comportamenti anomali da parte di uno dei conducenti coinvolti nel sinistro.

Sottoposto a un primo test alcolemico, l’automobilista è stato poi accompagnato al Comando della Polizia Locale per la misurazione ufficiale tramite etilometro. L’accertamento ha confermato un tasso alcolemico ben oltre i limiti consentiti dal Codice della Strada.

Per l’uomo è scattata la denuncia per guida in stato di ebbrezza e il ritiro immediato della patente. Le autorità stanno completando la relazione sull’incidente per definire le eventuali ulteriori responsabilità.



