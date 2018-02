Migranti dello Sprar di Buseto in visita al Museo Pepoli

24/02/2018 22:00:00

Approfondire storia e cultura locale per favorire il processo di integrazione con il territorio: questo l’obiettivo dell’iniziativa che ha coinvolto i beneficiari dello SPRAR di Buseto Palizzolo, che appartiene alla rete territoriale “I colori del mondo” , che comprende i centri ‪gestiti dal Consorzio Solidalia nei comuni di Marsala, Buseto Palizzolo, Castellammare del Golfo, Custonaci, Paceco e Vita.

I migranti, hanno visitato il Museo Pepoli di Trapani e il Museo della civiltà locale gestito dalla Pro Loco di Buseto Palizzolo. Le attività fanno parte di un percorso di conoscenza del territorio, che ha previsto una preparazione pregressa operata grazie al supporto di una mediatrice culturale e di un’insegnante. Prossima tappa il 9 marzo alla Chiesa del Purgatorio per la visita e la conoscenza dei Misteri di Trapani, dove i migranti saranno accolti da un rappresentante dell'Unione Maestranze.

ll Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR) è costituito dalla rete degli enti locali che per la realizzazione di progetti di accoglienza integrata accedono, nei limiti delle risorse disponibili, al Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell’asilo. A livello territoriale gli enti locali, con il prezioso supporto delle realtà del terzo settore, garantiscono interventi di “accoglienza integrata” che superano la sola distribuzione di vitto e alloggio, prevedendo in modo complementare anche misure di informazione, accompagnamento, assistenza e orientamento, attraverso la costruzione di percorsi individuali di inserimento socio-economico.