Nino Oddo: "Sconfitti dal populismo. Psi e centrosinistra da rifondare"

10/03/2018 06:00:00

Nino Oddo, candidato alle scorse politiche per la lista Insieme per la coalizione di centro sinistra. E' andata male, malissimo, non siete arrivati neanche al quorum

Per i dati che si sono consolidati sì.

Anche per la sua coalizione. Come finirà?

Credo che Salvini, a cui mancano circa 40 deputati, se dovesse avere il mandato dovrà fare quello che facevano i vecchi democristiani: raccattare la roba in giro. I primi di questi sono i pre espulsi del Movimento Cinque Stelle. Cambia tutto per non cambiare niente. Se la politica avesse una logica, che in Italia non ha, si dovrebbe fare un governo di scopo per fare una nuova legge elettorale ed andare di nuovo al voto. Credo, invece, che si farà una operazione trasversale per fare un governicchio.

Lei non crede che Salvini farà il Presidente del Consiglio? Del resto per un populista scendere ad accordi significa perdere consensi...

Certo. Trapani vive la stagione più buia, non abbiamo il sindaco, non abbiamo un deputato regionale, esprime i parlamentari all'uninominale e sono una di Partanna e uno di Partinico. A Trapani c'è il solo Maurizio Santagelo, non voglio infierire ma siamo nel mondo grillino.

Oddo, facendo una sana autocritica perchè il centrosinistra viene sconfitto in maniera così eclatante?

Normalissimo, c'è un'onda, un vento che corre in Europa: gli inglesi hanno avuto la Brexit, i francesi la Le Pen, gli amerciani Trump. Da noi questo vento di populismo si chiamano Grillo e Salvini, se poi sommiamo il combinato disposto secondo cui chi governa perde le elezioni si ottiene questo risultato. La stessa Merkel in Germania deve fare un inciucio altrimenti rischia anche lei di non fare il governo. C'è un'ondata di populismo, le ideologie sono crollate, il centrosinistra non ha un modello credibile per la società quindi il populismo imperante vince.

Da segretario regionale del PSI quali saranno le misure per ricostruire il partito?

Il problema non è solo dei socialisti che hanno una colpa pro quota. Va rifondata la sinistra, andrebbero riuniti gli stati generali della sinistra italiana e non siciliana e ridestare le passioni che non ci sono più. Oramai è tutto un fenomeno televisivo, di plastica. Anche la rivoluzione grillina è entrata nelle urne ma non nelle piazze.

Questa legge elettorale è stata fatta per bloccare l'ascesca dei Cinque Stelle e alla fine hanno vinto, sono il primo partito italiano...

Non potranno governare, è una legge impostata sulla coalizione. Mattarella ha un compito difficilissimo adesso. Secondo me dovrà dare il mandato alla coalizione di centrodestra che ha il maggior numero dei parlamentari. Non credo che i grillini siano in campo per tale possibilità, sono lontanissimi da tale possibilità. Il governo sarà di centrodestra.