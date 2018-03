Flavio Coppola: "Il Pd raccoglie i frutti di una politica fallimentare"

11/03/2018 06:00:00

Flavio Coppola, consigliere comunale a Marsala, cosa c'è di peggio di un siciliano che vota Matteo Salvini?

Ognuno è libero di votare per chi crede, è un voto di pancia più che di consapevolezza.

Con questo scenario che si è venuto a determinare chi ha voluto premiare l'elettore?

C' è stato un voto libero, diciamolo. C'è un cappotto totale, la gente ha premiato le proposte dei grillini.

Siamo sicuri che sia un premio piuttosto che una lettura contraria?

Hanno voluto punire chi ha sbagliato, è sotto gli occhi di tutti il malgoverno e non è stato soddisfacente per i cittadini.

Uguale a destra come a sinistra?

Assolutamente si, veniamo dalle elezioni regionali e il centro destra adesso cosa fa? Ripropone le stesse persone che aveva prima a questo punto la gente non ha ridato fiducia. Io politicamente sono distante dai Cinque Stelle ma le persone hanno deciso di dargli fiducia. Il Pd a Marsala non può prendere appena il 13% con una candidata locale e una amministrazione monocolore, ci sono errori madornali.

In provincia di Trapani per il PD ci sono percentuali a un solo numero...

Significa che c'è una politica fallimentare.

E' solo colpa dei candidati o anche dei gruppi dirigenti?

Dico che la gente parte dalle cose essenziali, la buca in mezzo la strada e la scarsa illuminazione.

Lei sostiene che Anna Maria Angileri sia stata penalizzata da questa amministrazione Di Girolamo?

La Angileri è una persona intelligente e capace, è anche vero che è inglobata in un sistema che non funziona bene.

Siamo in un momento in cui il migliore dei sindaci sarebbe in difficoltà per quel poco che avanza nelle casse...

I sindaci oggi sono in difficoltà perchè i servizi prestati ai cittadini sono a carico di loro stessi e per garantirli spesso si devono aumentare le tasse. Perchè siamo arrivati a questo? La legge Calderoli ci ha portato a questo. La gente questa volta ha deciso di punire chi ha governato e non ha dato le giuste risposte.

Secondo lei cambieranno adesso gli equilibri interni al PD?

Probabilmente si. E' inutile piagnucolare, c'è un momento di riflessione adesso e bisogna avere la consapevolezza dei loro errori. A sinistra fanno sempre così, non riconoscono i loro errori, onestamente è una cosa che da fastidio.Vorrei fare un passo indietro, la Sicilia è sempre stata una terra legata a concetti tradizionali di voto controllato. Cinque anni fa ha vinto Crocetta , con la speranza di cambiare le cose, in realtà abbiamo avuto un governo regionale fallimentare. Il dato che viene fuori dalla Regione si riflette a livello nazionale, siamo un laboratorio. Il problema dell'aeroporto di Birgi da dove nasce? Dal fatto che Crocetta ha fatto quella legge irresponsabile con cui ha abolito le province.